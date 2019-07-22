【反修例風暴透視】警鳴槍清場 官厲聲譴責 青年贏同情 林鄭輸民意

明報記者 李以莊 何曉勤 劉頌陽

一、升溫

草案恢復二讀 激發示威者

非常客衝防線 警始料不及

政府的強硬回應傳開後，6月9日近午夜12時，開始有示威者推鐵馬，衝擊立法會示威區的警員，有警員落單，被示威者扯跌及攻擊。另有示威者跑出龍和道和告士打道一帶，用路邊的垃圾桶和水馬堵路。部分警員當刻未及反應，待命於龍和道的警員被警官以粗言痛斥︰「知唔知自己做緊乜？」警員始上長盾等裝備，走到立法會外增援，先收復失地，再乘勝追擊，沿告士打道追捕往銅鑼灣方向撤走的示威者，將他們逼至舊灣仔警署對開，逾350名戴口罩的年輕人凌晨被迫圍坐在地，有人被拘捕，有人被強行除去口罩拍照登記，亦有人被口頭警告，警方檢獲大批眼罩、口罩、噴漆、剪刀、𠝹刀、萬用刀等證物。當晚衝突，掀起橫跨6至7月警民衝突序幕。

一名警隊消息人士透露，警方6月9日當晚遊行後，早已鎖定部分「可能挑起事端」、「慣常參與示威」者，而當晚確實有「有往績」者現場被警員截查，但當晚發起衝擊的，卻是一批樣貌稚嫩、非示威「常客」的年輕人，令警方「始料不及」，致防線被衝擊。

5年前「雨傘運動」，要不是年輕人衝入俗稱公民廣場的政總東翼前地被拘捕，就沒有翌日的萬人聲援；要不是9‧28群眾衝出夏愨道，迫使警方發射第一枚催淚彈，或許就沒有後來的萬人佔領。前車倒了千千輛，後車過了亦如然。青年人於6月9日晚的遭遇，再次引起成年人、年輕人及社會同情，也壯大了民陣「6‧12」發起罷課、罷工、罷市「三罷」的聲勢。

其時港府仍未意識到將會迎來前所未有的反政府浪潮。行政長官林鄭月娥於6月10日主動會見記者，提及要為6月9日發出的新聞稿「多說幾句」，除前段形容大遊行「大致和平有序」後，對晚上至翌日凌晨示威者衝擊行為表示「強烈遺憾」。然而，號稱逾百萬人遊行，畢竟帶來壓力，林鄭月娥再次公布針對完善修例的「4項工作」︰半天內接納建制派提出通過修例後會定期向立法會匯報的建議，包括移交個案所涉及的國家及地區、個案性質；林太承諾，政府修例後繼續密集解說；以及與不同司法管轄區簽訂長期移交逃犯安排的協議。更不得不提早亮出原定於二審辯論的底牌︰將保障人權的政策聲明提交給立法會，「立此存照」，要求請求移交方滿足聲明才考慮移交。

保安局長李家超即日去信立法會主席梁君彥提交政策聲明，重申6項保障措施，包括特區政府可在移交協議文本訂明被移交的疑犯有權選擇律師、可獲家屬探望、接受公開審訊等，冀收服民意失地。同日，中聯辦動員多個建制團體包括香港友好協進會、廣東社團總會、福建社團聯會等召開記者會，繼續撐修例，以及譴責6．9遊行後衝擊行為。

台灣也摻一腳，早於2月21日，台灣陸委會已發聲明指出，質疑港府修例「別有政治意圖」，侵害香港「一國兩制」，呼籲港府應該審慎處理。陸委會其後於6月9日（民陣宣稱百萬人大遊行）、6月11日（林鄭月娥公布「4項工作」）、12日（金鐘大衝突）、13日及16日（民陣宣稱200萬零1人大遊行）先後逾6次就《逃犯條例》發聲明，一再重申陸委會「絕不接受矮化中華民國主權」的修例，認為一旦通過，將打開「送中」大門。陸委會鄭重呼籲港府撤回修例，並呼籲中共「深切反省、傾聽民意，許青年世代一個具有希望的自由民主前景」。

在民意戰早已節節敗退的港府，未能以「4項工作」說服上街市民，各界當時的關注點只有一個︰撤回／不撤回。

二、助燃

一字排開搜青年「唔好搞後面」

林鄭專訪顯委屈「我怎麼賣港」

6月12日將如期二讀辯論，預想中的示威行動箭在弦上。為拉弦添力的，還有立法會主席梁君彥的決定︰各界預料立法會將有3星期（即3次會議）的時間處理修例，估計政府及建制派目標是在7月前通過修例，豈料在修例恢復二讀前一天即6月11日，梁君彥宣布預留兩次會議，共61小時審議草案、一連7個工作天密集開會，務求在6月20日表決。梁更明言，即使議員點算人數、提規程問題，時間亦計算在61小時之內。政府堅持去馬、梁君彥欲「快刀斬亂麻」的決定，令反修例聲音愈趨憤怒和強硬。

民間多個界別呼籲6月12日「三罷」，網上早一天已有近千間商舖表示響應罷市行動，大部分為小型企業、超市、食店，而罷課方面，全港7間大專院校學生會及至少102間中學以學生個人身分發起罷課。

7個大專院校學生會於6月11日早上11時，於理工大學召開聯合記者會，交代參與6月10日凌晨示威同學的情况︰中大、演藝學院分別有4人及2人被拘捕；浸大有10多人被登記身分證；城大15名學生被登記身分證。多個學生會決定響應6月12日罷課，呼籲社會各界罷市罷工，到立法會支援學生。其時學生已預告︰若政府未有回應或立法會有違反公義的情况，將「升級行動」。

立法會秘書處下午向議員預告︰翌日將發布黃色警告。警方駐守立法會、政總一帶，整日安排鐵馬及水馬到場備戰，如臨大敵。辦公室位於金鐘一帶的銀行、會計師大行，向員工發電郵建議彈性上班或家中工作。建制派關注審議期間的保安安排，有議員透露，立法會主席梁君彥曾與警方討論部署，梁要求警方，議員必須「光明正大出入立法會」，不希望議員行「秘道」進出大樓。有建制派議員當時說，立法會保安完全依賴警方，並已接獲通知盡量駕車出入；若議員無車，警方建議以公共交通工具出入立法會，有需要可要求警方安排人手陪同。當時，建制陣營只有田北辰及鍾國斌二人於6‧9大遊行後倡議暫緩修例或執行。

警方參考6月9日遊行後衝擊，制定「踏浪者」（Tiderider）行動，預計示威者衝擊「更甚於『旺暴』（2016年農曆新年旺角大衝突）」的規模部署。據了解，警方行動部署早為示威定性︰「比非法佔中、旺暴更暴力、更大規模的衝擊行動」。雨傘攻擊、掟磚都在設想以內。警員間內部流傳示威者將以罐裝咖啡放進襪作遠距離攻擊、膠圓筒內藏尖刺等相片。有參與行動的指揮官事後表示，前線已設想示威者「非善類」。

鑑於網上有人呼籲年輕人通宵留守，6月11日晚上8時，大批警員到金鐘港鐵站一帶截查年輕人，多名青年在站內被下令一字排開，等候搜身及查身分證，袋中若有替換衣服、水，均被查問原因。路人不齒警方所為，聯同立法會議員楊岳橋、林卓廷、區諾軒等於現場跟警員理論。其間，當楊岳橋糾結於指揮官對區諾軒的稱謂時，指揮官背後被硬物掃到，指揮官一句「唔好搞我後面」，成為網上「名句」。

另一邊廂，汲取了6月9日遊行後衝擊的經驗，反修例者主動討論如何參與，除參與民陣行動外，連登討論區和Telegram湧現的群組積極討論如何阻止修例，Telegram「612 reminder」及不同「公海」群組一夜間湧現大量信息，示威者積極響應。民陣原號召市民6月12日早上10點在立法會一帶「野餐」，時間未到，大批示威者清晨便塞滿了夏愨道、龍和道等，重演5年前佔領的畫面。

6月12日，原劇本是立法會於11時開會，中午後就《逃犯條例》修訂法案恢復二讀；上午8時左右，林鄭月娥在禮賓府內，接受無綫電視新聞錄影專訪，再說她的修例初心和回應6月9日遊行後的衝突，希望游說反修例的市民（訪問安排於晚間播出）；她說：「我這刻的心情，既擔心也很傷心。我很擔心見到這麼多青年人採取這個行動，因為香港一向是崇尚文明、和平理性的社會。」她又以與兒子的關係形容當時局面，稱若遷就兒子每次要求，短期母子關係或很好，但兒子長大會因為當時縱容而後悔，反怪責母親，故自己作為負責任官員，有責任提醒青年，哪些方法可被接受、哪些過火位，避免傷害。當被問到賣港指控時，林鄭一度眼泛淚光哽咽說：「說我『賣港』，我怎麼『賣港』？我土生土長，我跟所有香港人一同在這裏成長。我對這個地方的愛，讓我作出不少個人犧牲……」據了解，林鄭答應訪問時無預料示威者堵路，不少官員看過訪問，慨嘆造成反效果，其中受委屈和母親角度的言論，更成示威助燃劑。

林鄭接受訪問差不多同一時間，約清晨7時，因應互聯網上的協定，大批示威者衝出馬路，佔領立法會附近的龍和道、夏愨道一帶，包圍立法會，不讓立法會開會。在場防暴警員沒有大力阻止，警方消息人士事後說，「他們要搶條路，讓給他們」。時間愈近11時立法會開會，愈多年輕人、成年人加入。金鐘一帶的主要路面幹線全癱瘓。

三、爆發

舉傘 擲盔 推鐵馬

揮棍 噴椒 射膠彈

「沒有大台」的示威行動，透過手機網絡或現場口耳相傳傳達指令，「放哨」、「物資」、「傳令」、「急救」，各自分工，亦發展出呼召傳遞物資的手勢，各人以人鏈將物資由物資站快速傳到前線，現場示威者的合拍度與默契，超越傘運水平。示威者就地取材︰於龍和道一帶掘起磚頭並以雨傘遮擋；警方的鐵馬及水馬經示威者以索帶繫緊後既變成對抗警方的防線，亦可作推前衝擊警方的工具。面對「沒有大台的抗爭」，議員也只能順應，如民主黨，主席胡志偉駐守立法會外添美道，尹兆堅、林卓廷則站於夏愨道近政總一帶，「其實沒有夾過，」胡志偉事後說，「只是看哪裏沒有自己人便補位」。

示威者早上佔據多條道路後，大部分立法會議員都不能進入立法會，立法會議員謝偉俊換上黑衣戴口罩，嘗試進入立法會大樓內，途中被識破而離開。大部分建制派議員亦齊集中區警署等候開會。至當天黃昏5時39分，立法會秘書處宣布梁君彥決定：當天不開會。

示威者佔據主要幹線和包圍立法會時，手機平台Telegram的6．12群組於中午開始，有人討論會否在下午3時把行動升級；3時左右，當有示威者聽聞中區警署的議員專車開車時，以為議員準備開會（其實是開車往九龍轉換場地），示威者一呼百應，同時衝擊警方的政府總部及立法會防線，年輕人以雨傘、簡單製作的盾牌迎擊警棍、胡椒噴霧，有小部分人向警方投擲雨傘、頭盔、磚頭。約3時45分，示威者幾近衝破警方於立法會、政總防線。警方先發射催淚彈，重新部署後，在「速龍小隊」帶頭下再出動，催淚彈不停發射，更開槍發射橡膠子彈、布袋彈對付示威者；多人受傷，有受傷示威者將自己眼睛流血的片段上載至互聯網，亦有港台外聘司機疑被流彈擊中倒地，社會一片嘩然。

當日警方花約兩小時收復龍和道、夏愨道一帶，現場白煙處處，加之開槍場面嚇人，示威者退守至金鐘道太古廣場一帶。當時一批警方在龍和道一帶推進，向中信大廈外的示威者發射催淚彈，數以百計示威者從中信大廈兩扇不足10呎闊的玻璃門和旋轉門，企圖走入中信大廈避煙，險釀人踩人慘劇。這情景幾天後在網上曝光，警方被批評「草菅人命」。警務處長盧偉聰6月12日下午見記者，以強硬姿態譴責示威者，並將事件形容為「騷動」；警務處事後的新聞稿以「警方採取行動制止暴動」為標題。

有參與行動的指揮官事後回應警員涉使用過分暴力時表示「不贊同但理解」，更反指︰「這也是社會賢達們對示威者多番非法衝擊的取態。」

另一警方消息人士說，當日警察的主要目的是保住政府總部和立法會，確保有關機關不被佔據，因政總是管治的象徵。6月12日3時左右示威者一度衝破政總西閘外的防線，警方遂決定發射催淚彈等武器還擊；至於發射橡膠子彈和布袋彈，該消息人士稱，警察用遠程武器是為與示威者保持距離以免短兵相接，警員用警棍或其他近身武器將令更多示威者受傷。

翻查資料，於2014年傘運期間，旺角、金鐘、銅鑼灣一帶示威者逾300人受傷，警方亦有130人受傷；2016年旺角大衝突，公立醫院共接獲130名傷者，當中90人為警員；至於6‧12衝突中，共72人受傷，最少2人情况嚴重，警方則有22名警員受傷。以數字計，6‧12衝突是最近3次大型示威衝突中，警民雙方傷者均為最少一次。其後的示威衝突造成的受傷情况則是後話。

「很清晰，這已經不是和平集會，而是公然、有組織地發動暴動，亦不可能是愛護香港的行為。」林鄭月娥於6月12日晚上8時，警方清場大致完成後，透過新聞處發布「向全港市民發表談話」片段，其容貌有別早上接受訪問時的尚有柔色，一面冷酷且語氣強硬，批評示威是破壞社會安寧、罔顧法紀的暴動行為，並指任何文明、法治社會都不能容忍。

縱使警方當日行動迅速，當權者厲聲譴責，但公眾不滿警員擎槍指向學生，輿論傾向譴責警方濫用武力。傳媒採訪期間，偶遭警方胡椒噴霧等武器所傷，有片段拍攝到前線警員「問候」記者，盧偉聰於6‧12事件後翌日，於警察總部召開記者會，一眾記者戴上頭盔、穿上反光衣抗議遭前線警員不禮貌對待，盧偉聰看在眼內，回答提問自詡「真心」待記者好，卻引來訕笑。盧偉聰公布，警方於行動期間，共施放逾150枚催淚彈、約20發布袋彈及數發橡膠子彈。

與警總一路之隔的政府總部內，官員認為示威者目的已超越推翻修例，旨在搞亂政府管治，推向「無政府狀態」，更有官員認為示威行動是利用年輕人做保護傘發起「顏色革命」。縱使坊間一片輿論反對警方武力清場，要求政府撤回方案，但當晚林鄭政府堅持的「死命令」是「不會撤」，更試圖研究不引發嚴重衝突的方案，讓立法會重開會議。

至於為何後來林鄭於兩日後「打倒自己」，宣布「暫緩」而又不撤回，引發後來的不合作運動遍地開花，並導致回歸以來首次「佔領立法會」，下回分解。

（系列四）

（反修例風暴）