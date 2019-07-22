「生於亂世有種責任」 學子嘆累堅持上街

不滿新城市執法 媽媽首站出來

首次出現在遊行隊伍的黃太稱，看見上周警方在沙田新城市廣場的執法行為「太過分」，感到「不出就再無得出」，昨帶同6歲兒子上街，盼青年知道「不是只有你們」。她說不是人人能衝前，留守在後面的人也能以後援形式「細聲講」地參與。

遊行「常客」柯氏夫婦，以肩帶手抱4個月大孩子，參與每一次遊行。二人同為教育工作者，柯先生任教特殊學校，柯太任職大專講師，他們在校內有與學生討論時政。柯先生說學生會主動向他展示電視台新聞片段，他就給學生看其他不同媒體。他認為「後生仔有自己想法」，不會阻止他們，但一定安全至上；又稱對政府不回應民意感失望，雖疲累但會繼續遊行。柯太說港人仍要出來遊行，即使是「垂死掙扎」，但只能以此回應「冷血和冷漠的政府」。

將升中六的Ken，帶同上周在沙田遊行後的剩餘物資，昨到現場派發保鮮紙、頭盔及N95口罩等，希望保護他人及自己。Ken說，相較在前線被警方施放胡椒噴霧及催淚彈的示威者，以及為年輕人發聲的銀髮族，自己所做的微不足道，即使忙於應付公開試模擬試，也暫時放下肉體上的疲累參與遊行。

退休者領「四寶」 盼擋前線護青年

遊行市民走過灣仔終點，不少人無停下腳步，有香港爸媽走到金鐘海富中心絕食站，應現場呼籲參加「守護孩子行動」，帶着獲派的毛巾、眼罩、口罩、頭盔「四寶」，盼擋在警察前面保護示威者。已退休的徐太說，想保護孩子，不要他們受傷，「因為他們幫香港爭取好重要的東西，那是自由。他們出來，我們才知道可以爭取。雖然未必成功，但也要做」。

（反修例風暴）