民陣：43萬人遊行 警：13.8萬

抵終點後民陣籲解散 大多續前行

昨日民陣遊行以「獨立調查 捍衛法治 守護真相」為主題，重申要求「正式撤回引渡條例」、「撤銷暴動定性」、「徹查鎮壓」、「重啟政改，立即雙普選」的訴求。遊行昨午3時在維園集合，遊行隊頭約於3時40分從維園出發，至近昨午4時半，遊行隊頭到達警方要求的終點灣仔盧押道修頓球場外，沿途幾乎不見有警察，氣氛和平。到達終點後，民陣按照警方不反對通知書呼籲群眾立刻解散，但大部分遊行者越過警方防線，繼續沿金鐘道往金鐘方向前進，沿途亦無警察。

民陣於晚上約8時15分攜直幡由修頓球場往原本終點的終審法院，並宣布遊行人數為43萬，警方則指最高峰為13.8萬人。民陣召集人岑子杰稱人數並不少，而數十萬人上街不斷發生，呼籲特首林鄭月娥不要躲在警盾後面。

蔡子強：「堅定基本盤」數十萬人

中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，人數減少一方面顯示有一部分人接受政府過去的處理，而最近一連串事件包括前日警方檢獲炸藥、警民衝突等，令人有安全顧慮，導致人數下跌；昨日數字亦反映出席遊行的「堅定基本盤」有數以十萬計群眾。

（反修例風暴）