上環游擊戰 警射催淚彈 疑射橡膠彈 有示威者擲磚還擊 人群凌晨未散

噴射飛航：按情况調節航班

噴射飛航昨晚在網頁表示，因特別事故關係，將按情况隨時調節班期，呼籲旅客出發前留意航班消息。

民陣遊行以灣仔為「終點」，但遊行後大批示威者赴西環方向。示威者昨晚在圍堵中聯辦及中區警署後，陸續向上環方向四散，干諾道中不少示威者搬運鐵馬、水馬等雜物，朝中上環方向走去。兩旁人組成物資鏈不斷將物資如索帶傳往中上環方向。

防暴警速龍隊多沒展編號委任證

大批帶備長盾的防暴警察、速龍小隊等趕到中聯辦，有防暴警帶備可發射催淚彈或布袋彈的大口徑防暴槍，但這批警員多數沒公開展示警員編號或委任證。晚上約9時許，他們由西環開始沿路向上環方向推進，以驅趕示威者；示威者則以鐵欄、垃圾桶、雜物等築成防線，在上環信德中心對出的干諾道中一帶與警方對峙。

警方推進防線時，有示威者向警方投擲雜物、煙霧彈、雨傘等，警方晚上10時許一度舉起黑旗，要求示威者勿衝擊防線。其間立法會議員許智峯、朱凱廸、張超雄等在示威者及警方防線中間，呼籲警方冷靜克制，不要再施放催淚彈。

催淚彈後示威者欲推進 警舉「速離否則開槍」橙旗

晚上約10時20分，警方開始向在場示威者發放多枚催淚彈，有示威者用水喉射向警方投放的冒煙物體，嘗試淋熄，有示威者嘗試用腳踢走。而聚集於信德中心外的示威者高叫「一二一二」向中環方向後退，有催淚彈更在記者群方向附近爆發。有示威者還擊，向警方投擲磚頭及擲回催淚彈、燃燒物體。示威者後退一排後又重新聚集，並嘗試向警方防線推進，防暴警察晚上11時舉起橙色旗幟，表示「速離，否則開槍」，於11時14分發射擬似橡膠子彈。現場所見有示威者於信德中心行人天橋被拘捕。

在衝突之前，警方昨在灣仔警察總部、政府總部等多個地點佈置兩米高的水馬，駐守政總內的防暴警察，部分人手持盾牌、槍身寫有「Less Lethal」的橡膠彈槍及胡椒球槍，政總內亦有警犬巡邏。

明報記者

（反修例風暴）