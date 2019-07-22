上環游擊戰 警射催淚彈 疑射橡膠彈 有示威者擲磚還擊 人群凌晨未散

【明報專訊】民陣昨晚遊行後，再次發生警民衝突，示威者昨在中聯辦突襲抗議，警方及後增援，示威者即退後至上環方向，與警方展開游擊戰。警方隨即在西環及上環一帶增加警力，並於昨晚8時宣布清場，由中聯辦起逐步向上環信德中心推進，其間警方與示威者在港澳碼頭巴士總站及干諾道中對峙，至晚上約10時20分，警方向示威者施放多枚催淚彈，並發射疑似橡膠子彈驅散示威者。部分示威者防線凌晨時分退至干諾道中近機利文街以至恒生銀行總部一帶，截稿前仍有示威者未散。
噴射飛航：按情况調節航班
噴射飛航昨晚在網頁表示，因特別事故關係，將按情况隨時調節班期，呼籲旅客出發前留意航班消息。
民陣遊行以灣仔為「終點」，但遊行後大批示威者赴西環方向。示威者昨晚在圍堵中聯辦及中區警署後，陸續向上環方向四散，干諾道中不少示威者搬運鐵馬、水馬等雜物，朝中上環方向走去。兩旁人組成物資鏈不斷將物資如索帶傳往中上環方向。
防暴警速龍隊多沒展編號委任證
大批帶備長盾的防暴警察、速龍小隊等趕到中聯辦，有防暴警帶備可發射催淚彈或布袋彈的大口徑防暴槍，但這批警員多數沒公開展示警員編號或委任證。晚上約9時許，他們由西環開始沿路向上環方向推進，以驅趕示威者；示威者則以鐵欄、垃圾桶、雜物等築成防線，在上環信德中心對出的干諾道中一帶與警方對峙。
警方推進防線時，有示威者向警方投擲雜物、煙霧彈、雨傘等，警方晚上10時許一度舉起黑旗，要求示威者勿衝擊防線。其間立法會議員許智峯、朱凱廸、張超雄等在示威者及警方防線中間，呼籲警方冷靜克制，不要再施放催淚彈。
催淚彈後示威者欲推進 警舉「速離否則開槍」橙旗
晚上約10時20分，警方開始向在場示威者發放多枚催淚彈，有示威者用水喉射向警方投放的冒煙物體，嘗試淋熄，有示威者嘗試用腳踢走。而聚集於信德中心外的示威者高叫「一二一二」向中環方向後退，有催淚彈更在記者群方向附近爆發。有示威者還擊，向警方投擲磚頭及擲回催淚彈、燃燒物體。示威者後退一排後又重新聚集，並嘗試向警方防線推進，防暴警察晚上11時舉起橙色旗幟，表示「速離，否則開槍」，於11時14分發射擬似橡膠子彈。現場所見有示威者於信德中心行人天橋被拘捕。
在衝突之前，警方昨在灣仔警察總部、政府總部等多個地點佈置兩米高的水馬，駐守政總內的防暴警察，部分人手持盾牌、槍身寫有「Less Lethal」的橡膠彈槍及胡椒球槍，政總內亦有警犬巡邏。