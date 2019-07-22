激進示威者圍中聯辦 擲蛋塗污國徽

斥挑戰中央 港澳辦中聯辦港府譴責

毛孟靜：表達不滿中聯辦干預

國務院港澳辦、中聯辦均發譴責聲明，港澳辦稱示威者行徑「公然挑戰中央政府權威，觸碰一國兩制原則底線」。港府亦強烈譴責事件，稱「公然挑戰國家主權，特區政府會嚴肅處理並依法追究」。

民主派會議召集人毛孟靜稱，示威者表達了對中聯辦在港干預、插手的憤怒，但主要仍是以破壞物件為主，未見傷人、衝擊或硬闖等行為，她冀中聯辦嘗試理解行為背後的意義，為何年輕人至今仍是「每周一行」，鍥而不捨表達不滿、對抗情緒。民主黨林卓廷稱，示威者雖然塗污國徽，但示威尚算和平，以民怨甚重而言仍算克制。

宣言重申5訴求 未見警員在場

為反對修訂《逃犯條例》，民陣今年3月31日以來，包括昨日在內，已於4個月內6次發起遊行，昨日遊行原要求由維園遊行至終審法院，惟警方以安全為由，將終點改為灣仔修頓球場外。遊行隊伍於1小時內抵達灣仔「終點」，民陣呼籲解散，但部分人潮未有散去，越過警方防線繼續向前行，沿金鐘行到中環，其間有人於網上號召速到中聯辦。

示威者沿干諾道中、 德輔道中等，一直步行至西環中聯辦門外，多條道路遭示威者以木板、垃圾桶及欄杆等雜物堵塞。

示威者於傍晚抵達中聯辦門外，有人先噴漆遮蓋閉路電視鏡頭，其後向中聯辦門牌噴漆，又向國徽擲雞蛋及黑漆彈。中聯辦被包圍期間，有戴口罩的示威者接受傳媒訪問，並以中英文發表宣言，重申五大訴求，包括成立獨立調查委員會、取消「暴動」定性等。

向中區警署擲磚 多扇窗碎裂

包圍中聯辦後，部分示威者到中區警署，有示威者向中區警署投擲磚頭，令多個玻璃窗碎裂，並在警署牆身噴漆寫上「濫用職權」等字句。

國務院港澳事務辦公室發言人昨晚發表聲明，對部分激進示威者圍堵中聯辦大樓並污損國徽的行為表示嚴厲譴責，批評示威者的行徑已完全超出和平示威的範疇，不僅違反基本法和香港本地法律，更嚴重挑戰「一國兩制」的底線，嚴重挑戰中央權威。發言人強調，中央駐港機構嚴格按照憲法、基本法和中央授權在港履行職責，不容挑戰，對此表示最強烈的憤慨和譴責，並堅決支持特區政府和警隊依法嚴懲違法暴力行為，維護香港社會穩定。

全國政協副主席、前行政長官梁振英在facebook專頁發帖文，嚴厲譴責塗污中聯辦國徽的「暴徒」。

（反修例風暴）