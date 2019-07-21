警方評估 今遊行風險提升

警力全日5000 未有增加

據了解，警方今天全日將部署5000警力，並出動五大總區應變大隊、機動部隊、衝鋒隊、速龍小隊（特別戰術小隊）及刑偵探員等，分成兩更，每更12小時，即每更以2500警力，應付今天的遊行及其後有可能發生的衝突。

有警官稱，如有人在示威現場引爆爆炸品，屬恐怖襲擊事件，不但危害警員，亦會危害市民安全。該警官承認，如在公眾活動發生爆炸，警員難以防備；要警員穿上爆炸品處理課的防爆保護衣，亦有礙執勤，因此必須繼續以情報主導方式調查與爆炸品有關的案件，在對方未行動前先處理有關爆炸品及拘捕有關人物。

前線警預備防火防刀服

警方昨在工廈檢獲燃燒彈及刀等武器，據了解，警方有準備俗稱「韓國仔」、具防火功能的機動部隊防暴裝備，以及俗稱「黑人裝」、具防刀傷功能的衝鋒隊護甲裝備，供警員有需要時穿著。警方亦會根據情報，有需要時在外圍截查，防止有人攜帶可疑物品到人多地方或接近政府建築物。