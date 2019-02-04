TATP極不穩 摩擦40℃足引爆 專家：兩公斤可毁一間房

警引倫敦襲擊：施襲5米內高危

香港大學化學系退休教授馮應昇說，只需40℃已足以引爆TATP，故摩擦、溫度及陽光照射均有影響，因此極不穩定，製造過程亦有可能突然爆炸。他指出，TATP爆炸時由固態變成氣態所產生的威力強勁；以兩公斤TATP為例，炸藥體積與一個籃球相若，爆炸時產生的氣體能摧毁一個房間，「成間房會唔見咗」，如在人口密集地方爆炸可致嚴重傷害，在炸彈內擺放鐵釘等雜物殺傷力更大。

爆炸品處理課警司馬偉德昨午交代案情時，曾最少3次提及TATP炸藥化學性質不穩定，指在上址製造炸藥對整幢大廈內以至工廈外的行人均非常危險。他又形容TATP炸藥非常敏感，且威力強大，將粉末擲向地上已可發生爆炸。他又提及在涉事單位內搜獲的TATP狀態均不同，部分在低溫狀態，部分則擺放在常溫地方，增加處理難度。

警方爆炸品處理課前高級警司袁漢榮接受無綫電視訪問時，形容TATP是國際恐怖分子常用炸藥。他以2005年造成最少52死700傷的英國倫敦連環炸彈襲擊為例，當時3名恐怖分子背包內各有10公斤TATP炸藥，爆炸時在施襲者5米範圍內的人均有高死亡機率，屬高殺傷力烈性炸藥。

在網上不難獲得TATP的製造方法。袁漢榮稱，製作TATP不需要太複雜的化學程序，物料可在普通藥房或五金店或化工原料廠買到；所需器材亦較簡單，包括雪櫃和蒸餾器等。外國媒體曾以「撒旦之母」形容TATP，不時有恐怖分子以TATP發動襲擊，近年英國曼徹斯特、法國、比利時、印尼及斯里蘭卡都曾發生涉及TATP的自殺式襲擊。