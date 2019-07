工廈檢烈性炸藥TATP 警拘3男 兩公斤歷年最多 香港民族陣綫一成員涉案

警稱今遊行為「調查方向」

「無實質證據證明有關」

警方昨在公眾集會及遊行上訴委員會及下午的記者會都提到昨日搗破一個「武器庫」,指現時公眾集會的危險性增加。被問到警方有何證據把事件與今天遊行拉上關係,警察公共關係科總警司謝振中稱,仍在調查相關爆炸品用途,而今日的遊行為「現時的調查方向」;有外媒再追問時,謝以英文說「現時無實質證據證明與明(今)天的遊行有或無關係」。

警方早前接到線報,指有人在荃灣一工廈單位藏有一批攻擊性武器及危險品。前晚10時半,O記探員帶同法庭搜查令,掩至德士古道142號隆盛工廠大廈20樓D室內一個200多平方呎劏房單位,發現內有大量攻擊性武器、燃燒彈及爆炸品,遂要求爆炸品處理課增援。

檢彈叉牛肉刀「反送中」宣傳品

警方即疏散工廈內的人及封鎖附近一帶,並在劏房單位內檢獲2公斤TATP、10枚燃燒彈、3支鏹水、1罐電油、3支彈叉、1把牛肉刀、一些化學物品、一批口罩及燒杯。另外,警方檢獲兩件印有「香港民族陣綫」字樣T恤、印有「反送中」字眼的香港民族陣綫宣傳單張、民陣宣傳6月9日遊行的單張及1支港英旗,當場拘捕27歲男子盧溢燊,他涉嫌無牌藏有爆炸品;警方其後分別在荃灣及上水拘捕25歲的侯中宇及鄧梓驄,他們亦涉無牌藏有爆炸品,二人報稱為盧的朋友。3人被扣查,警方行動仍在進行,不排除有更多人被捕。

梁頌恆:無計劃製爆炸品

香港民族陣綫昨在社交網站承認盧溢燊為其成員,已有律師協助保釋,又指該倉庫「一直僅作為存放音響及其他宣傳物資之用,未知為何會有爆炸品」在內。民族陣綫發言人梁頌恆稱無任何製作爆炸品計劃,組織亦無租用任何儲存地方,物資交不同成員保管。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱,製作爆炸品是否和今天的遊行、和香港民族陣綫有關,是調查方向之一,有關單位被租用數個月,內部混亂。爆炸品處理課警司馬偉德形容,上址為「製作強力爆炸品的自家實驗室(home-made laboratory for the manufacture of high explosives)」,並指TATP非常危險及不穩定,只能自行製作,不能購買,在有關單位製作TATP危害工廈內外的人,情况令人擔憂。

天台後樓梯五度引爆

碎片散落地面警車

警方昨早7時許疏散附近市民,爆炸品處理課人員先在天台引爆其中一公斤TATP,引爆時發出巨響,碎片散落一地,波及附近一輛警車,消防到場戒備。爆炸品處理課其後分4次將餘下的一公斤TATP在後樓梯引爆,至入夜後完成引爆全部TATP。

盧溢燊昨晚被黑布蒙頭、腰纏鐵鏈帶返石籬邨石興樓寓所搜屋;再被帶返荃灣的劏房單位蒐證,並在單位內檢走一個雪櫃、兩把風扇、3支通渠水樽盛載的深色液體,以及一個量杯。

民陣:警欲阻嚇市民遊行

民陣召集人岑子杰說,警察不停塑造集會遊行是危險的感覺,欲阻嚇市民參與遊行,認為參與遊行人士有共識,不會提供讓特首林鄭月娥翻盤的機會,故不認為會有市民製造爆炸品用於遊行。

