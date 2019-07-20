仇警夾雜政治情緒 非加強溝通可解

公關工作守舊單向 落後外國

何家騏說，警方近年做了大量公關工作，如開facebook專頁、YouTube頻道，以及年輕人流行的Instagram，但都是單向發放消息居多，另有部分「嘉年華式活動」，例如警隊175周年匯演「警民同樂日」，在八鄉設有少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營，但「模式似上個世紀八九十年代，很難真正與年輕人『同行』」。

他分析，警隊過往曾成功建立正面形象，如1970年代成立少年警訊，吸引年輕人認識警隊；1980至90年代打擊跨境罪案等，「是政治、社會、環境配合下成功，經驗不易複製……時移世易，現在大家都認為除暴安良是警方理當要做的」。回歸後，市民不滿中央或港府政策時上街抗議，「尤其是2009年反對清拆菜園村後，陸續出現政治矛盾，從民調結果來看，市民對警隊滿意度在走下坡」，市民對警察觀感夾雜政治情緒，「不是加強溝通機制就可解決，要靠決策者用政治手腕」。

他說，警民關係跌到低點，猶幸尚未波及警察日常執勤。他認為修補要盡快，否則「整個社會都輸」。

（反修例風暴）