旅巴載400白衣人拆大埔連儂隧道 警截內地口音男女 報稱來港旅行

昨凌晨約1時半，數名彪形大漢乘私家車到場視察，在場義工認出部分人早前曾到隧道破壞。半小時後，6輛旅遊巴及數輛私家車駛至附近一個小巴站，其後約300至400名白衣人及逾50名穿黑衣、戴口罩的人到隧道破壞。有網上片段拍到，白衣人在牆上塗膠水和張貼兩款海報，分別是今午「守護香港」集會的宣傳單張，和印有立法會議員毛孟靜容貌的海報。

貼壽終正寢4字 擺泛民蔡英文「花圈」

有10餘人在隧道入口爬上木梯，撕走「連儂隧道」4字改貼上「壽終正寢」，並向其三鞠躬；另有人於隧道內擺放台灣總統蔡英文、歌手何韻詩、立法會議員毛孟靜等人的「花圈」。不少白衣人手持大疊單張和紙箱，及裝有疑似白膠漿的塑膠水桶。數名彪形大漢在場指揮，喝令在場人「執完啲垃圾走」、「地下唔准咁污糟」，白衣人撿走貼滿告示貼的包書膠，並在「收隊」指令後離開隧道，由數名黑衣大漢押後，過程歷時約半小時，部分人離開前從物資站取走飲料。據現場義工點算，物資站損失多箱告示貼、椅、大量文具、譚詠麟黑膠唱碟等物品。

事發前有人問義工：是否集合搞事

大埔區議員區鎮樺稱，昨凌晨零時許，有8至12名可疑人在大埔墟港鐵站範圍徘徊，並聽到有人向現場義工查問，「是不是在這裏集合，稍後在這裏搞事」。義工預計將有人破壞，即時巡視隧道，並報警要求警員加強巡邏。

大埔社區主任連桷璋稱，昨晨白衣人到場破壞約20分鐘後，兩輛警車分別到場，約20至30名持圓盾和警棍的警員驅散在場人和架起封鎖線，白衣人10多分鐘後從不同隧道出口離去，部分人登上旅遊巴離開。連表示，大部分白衣人為年輕人，當中不少人說普通話或不純正粵語，相信來自內地。

警方其後在南運路截停約20名徒步離去、穿白衣的男女，其中一名穿白色連身裙的女子因未能出示身分證明文件被帶往警署調查。據了解，被截查男女帶有口音，報稱來港旅行。車牌登記資料顯示，其中兩輛接載旅遊巴的車主為金莎旅運及寶星投資，均位於土瓜灣。寶星投資地址為一間名叫金恩的車行，職員表示對昨晨的事不清楚。金莎旅運報稱的地址則並無該公司。另一旅巴車主姓譚，報住觀塘，昨午無人應門；另一報住葵涌姓姚的旅巴車主，單位內有人稱無此人。

記者昨午到隧道觀察，隧道入口的「壽終正寢」紙張未被撕走，「花圈」上的照片則換成特首林鄭月娥及警務處長盧偉聰等人，兩款海報亦被清除。約20名市民在隧道內重貼告示貼，和用鐵鏟剷去牆上膠水漬。

上周連儂牆涉襲擊男子續保釋

另外，昨早11時許，柴灣筲箕灣道一行人天橋上的連儂牆被薰黑，警方調查後認為起火原因有可疑，暫列縱火，未有人被捕。

上周四九龍灣淘大花園往觀塘道橋底的「連儂牆」發生涉嫌襲擊事件，涉施襲的被告黃堅海（46歲）昨於觀塘裁判法院提訊，黃報稱任職的士司機，被控兩項襲擊致造成身體傷害罪，暫毋須答辯，控方申請將案件押後以待索取律政司意見，考慮控罪是否適合。裁判官批准申請，下令案件押後8月20日再訊，被告續准保釋，但保釋金額由500元增加至5000元。

（反修例風暴）