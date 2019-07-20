袁莎妮沈祖堯35人聯署 籲獨立調查勿推警上前

湯漢蘇成溢籲撤修例 各方克制

蘇成溢和湯漢在緊急呼籲表示，各方必須克制，避免挑釁；無論立場如何，要珍惜生命，切勿作出傷害自己或他人的行為。

運房局前副局長邱誠武、財政司長前政治助理羅永聰等8名前官員，繼上月聯署促請政府成立獨立調查委員會後，昨再連同其他社會人士發表聯署信，包括中大前校長沈祖堯、港大微生物學系講座教授袁國勇和曾為林太助選的廣播處前副處長戴健文等。

聯署提到，暴力在惡性升級，警民關係超越臨界線，籲各方務必克制；呼籲特首及政府展現政治道德勇氣，以實際行動化解當前社會矛盾，不要把前線警務人員推向政見對立的前沿。他們認為，獨立調查委員會調查過去一個多月的衝突由來和過程，旨在尋找真相，並非針對任何一方；又懇請示威者縱有多大不滿，亦不要以危害人身及生命方式進行。

曾提名林太 吳永順：盼聯署能對得住自己

吳永順回覆本報記者稱，參與聯署是基於對反修例風波有無力感，每周都有示威甚至衝突，但未見出路，尤其是沙田遊行後警方進入商場後出現的衝突，認為事件發展「不太對路」，政府至今亦未有提出任何承諾，希望參與聯署能「對得住自己」，「擔心會發展至返不轉頭的情况，即是出現傷亡，上得山多終遇虎」。吳永順當年提名林鄭月娥參選特首，他昨說沒就反修例風波接觸林太，稱上一次是於七一升旗禮碰見對方，但未有對談。

社聯昨亦發表跨界別聯署聲明，呼籲警民保持克制，懇請政府認真考慮成立獨立調查委員會。

（反修例風暴）