蔡英文：人道處理赴台求庇者 京：勿扮慈悲

暫無人被控 非全屬「高風險」

據本報了解，前往台灣的示威者目前無案在身，持入台證在當地合法逗留，由當地非政府組織安置，部分人正尋求入學，或在當地尋找短期工作。有知情者稱，部分前往台灣者對形勢並非很清晰，當中未必全屬「高風險」、有逃亡需要。警方昨表示，不評論傳媒報道。

台灣移民署昨表示，若有香港居民尋求庇護，會尊重主管機關、即陸委會的權責，會配合相關法律、人權保障、國際慣例等層面綜合考量，並妥適處理個案。

在北京，外交部發言人耿爽昨在例行記者會回應表示，「我們奉勸島內某些人不要在這個時刻跳出來假扮慈悲，他們自己不過是個泥菩薩。」

梁繼平：除口罩免行動意義受質疑

另外，在衝擊立法會當日，於會議廳內拉低口罩並發表宣言的示威者梁繼平，接受美國媒體Christian Science Monitor訪問，他未有透露身在何地，但提到當初到美國修讀博士學位的唯一原因，是希望將來回香港教書，為香港的民主自由貢獻。他承認擔心未能繼續學業，自己亦可能無法回港，稱當日除下口罩發言的舉動，很大程度是即時決定，因看見示威者在會議廳以自己方式示威，但亦有人正在離開，他感到情勢正在轉向，須有人填補現場的「道德真空」，若示威者當晚在不發表宣言下結束行動，行動的意義和正當性或會被質疑。

（反修例風暴）