特首高官議員警員 手機號碼被貼上網

李慧琼稱報警 葉劉不報：警已很忙

昨日網上流傳聲稱是林鄭月娥等官員的手提電話號碼、出生日期和電郵地址，之後再有部分建制派議員的個人資料被公開，包括李慧琼、新民黨主席葉劉淑儀、工聯會議員陸頌雄等。李慧琼說感到極為憤怒，堅决強烈譴責這種「非法懦夫欺凌行徑」，會與所有受影響、受傷害者追究到底。葉劉淑儀昨晚回覆查詢時表示，整晚沒接聽任何電話，批評相關人等是公然侵犯私隱，又稱警方已經很忙，故沒報警。

陸頌雄接受查詢時表示，昨日收到10多個滋擾電話，他斥行為十分「小學雞」，呼籲相關者不要浪費時間致電滋擾他，應做更有意義的事。他暫未報警。

私隱專員聯絡討論區刪資料

私隱專員公署表示，專員黃繼兒已主動聯絡相關討論區和即時通訊平台營運商，要求他們叫涉事網民或用戶立即移除及停止上載該等內容，大部分資料已被移除。

公署強調，任何人透過網上討論區、即時通訊平台或實體公開展示他人個人資料，不論資料是否從公共領域取得，都必須考慮收集和使用相關資料的手法是否合法和公平；若收集及披露個人資料以達欺凌、具煽動性和恫嚇的不法目的，屬不合法、不公平及違反《私隱條例》保障資料原則或其規定。違反《私隱條例》有可能構成刑事罪行，部分條例的最高刑罰達罰款100萬元及監禁5年。

（反修例風暴）