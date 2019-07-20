周日遊行禁到金鐘 警限9時完 稱風險極高要求灣仔解散 民陣斥打壓決上訴

網民稱終點坐下可堵灣仔銅鑼灣

網上討論區和通訊群組昨開始商討應對警方縮短遊行路線，有網民認為警方開放的行車線少，人多下可走出指定遊行範圍，修頓球場附近是警察總部，「方便行動」；又稱若遊行隊伍隊頭在終點坐下，便能堵塞灣仔和銅鑼灣。

行政署昨通知政府總部人員，提醒他們避免明日上班，要求他們昨日下班後將所有門上鎖，妥善存放個人物品，並按保安規則存放所有保密資料。立法會秘書處亦通知議員，稱立法會大樓各個保安系統仍有待修復，秘書處只會安排保安人員明日於大樓提供有限度服務，為確保安全，秘書處呼籲所有大樓使用者明天不要返回大樓。

美國駐港總領事館昨提示國民，應在遊行當日留意媒體消息，避開示威範圍，並在大型集會和示威附近保持警覺。英國外交部昨發出旅遊提示，呼籲國民保持警惕，而駐港總領事館亦留意到，示威活動可能持續到11月的區議會選舉。

警：網現公開流傳鼓吹衝擊政總

有示威者上月包圍灣仔警察總部，警方消息人士昨表示，警方明日遊行前將於警察總部外架設水馬（見另稿），而警方是基於過去數星期發生的衝突，決定將遊行縮時和限於灣仔結束，減少風險因素。

民陣遊行明午3時由維園起步，警方在不反對通知書表示，根據近日公開流傳的消息，有人鼓吹明日在金鐘一帶集結，並作破壞社會安寧、暴力甚至衝擊政府總部的行動，警方認為遊行若途經金鐘一帶，會對公共安全和秩序造成極高風險，故遊行不應途經金鐘一帶，須以灣仔盧押道與莊士敦道交界（即修頓球場外）為終點，遊行亦須在晚上9時完結。

首被要求須呼籲勿帶尖銳物

民陣質疑會否對建制作同樣限制

警方要求民陣安排足夠糾察員，呼籲參與者「避免使用尖銳的物品作示威用途」，警方在7．1遊行的不反對通知書並無相關要求。警方亦要求，當遊行抵達灣仔終點，為免因人多擠迫引發公共安全和秩序風險，民陣須盡力協助警方「呼籲遊行人士立即解散」。

民陣昨批評警方安排，質疑警方「拖到最後一刻才發放不反對通知書予我們，是否希望我們無法趕及申請上訴？」民陣表示，今日有建制派在金鐘集會，旁邊就是政府總部，民陣同樣留意到網上有人流傳各樣行動，質疑警方是否評估沒有影響公眾安全，和會否對建制派作出同樣限制。

民陣又表示，明日遊行前，有法輪功團體獲准由北角遊行至西環，質疑警方為何針對民陣、是否意圖打壓民意。遊行上訴委員會今早處理民陣上訴，委員會由16人組成，主席為高等法院前法官彭鍵基，成員包括全國人大代表陳曉峰、律師會前會長林新強和通訊事務管理局前主席王桂壎等。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676