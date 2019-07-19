港鐵撥備24億首發盈警 將追討禮頓

相當於去年利潤22%

文件續稱，港鐵至今未收到政府就沙中線提出的申索，另邊廂港鐵亦可選擇就紅磡事件向第三方申索。

公民黨譚文豪表示，政府是港鐵的大股東，若因工程失誤而要港鐵負責額外費用，等同叫市民「找數」，認為港鐵應向承建商禮頓追討所有紅磡站工程事故的損失，並交代是否已展開法律行動。民主黨林卓廷認為，紅磡站工程造假引致超支，無理由要納稅人「埋單」，港鐵及承建商要負擔有關超支款項，若政府到立法會申請沙中線超支撥款，他會建議民主黨反對申請。

未計算加固所需的20億元，港鐵於2017年底曾估算沙中線工程造價升至971億元，較2012年估算的798億元增加173億元，政府至今仍在審視港鐵提交的評估。