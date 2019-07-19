港鐵撥備24億首發盈警 將追討禮頓

【明報專訊】港鐵（0066）昨發出上巿後首個盈利警告，文件顯示港鐵估計因應促使明年首季開通屯馬線一期的商業服務，以及紅磡站施工問題所產生的費用等，最佳估計約為20億元，因此港鐵將於今年6月底止的綜合損益表，作出20億元撥備，但未計可向其他人提出任何潛在追討，亦不能確定須否由港鐵全數支付。港鐵連同早前一項就其於英國持股30%的合營公司作出的約4.3億港元撥備，兩項撥備高達24.3億元，分別相當於去年上半年及全年港鐵綜合利潤的約52%及22%。
相當於去年利潤22%
文件續稱，港鐵至今未收到政府就沙中線提出的申索，另邊廂港鐵亦可選擇就紅磡事件向第三方申索。
公民黨譚文豪表示，政府是港鐵的大股東，若因工程失誤而要港鐵負責額外費用，等同叫市民「找數」，認為港鐵應向承建商禮頓追討所有紅磡站工程事故的損失，並交代是否已展開法律行動。民主黨林卓廷認為，紅磡站工程造假引致超支，無理由要納稅人「埋單」，港鐵及承建商要負擔有關超支款項，若政府到立法會申請沙中線超支撥款，他會建議民主黨反對申請。
未計算加固所需的20億元，港鐵於2017年底曾估算沙中線工程造價升至971億元，較2012年估算的798億元增加173億元，政府至今仍在審視港鐵提交的評估。