加厚月台層板增鋼柱支撐 工程師：仍未全面

資深土木工程師倪學仁表示，紅磡站的多項主要構件，包括地下連續牆、月台層板等結構最為外界關注，按現時港鐵的初步資料，相信港鐵已調整原先的設計方案，包括透過加厚月台層板、加裝鋼柱及支撐架等，目的是將上面兩層的月台層板承載力，經支撐鋼柱傳力至最底層板，以減低上層的荷載，「上面層板可能因為螺絲未接駁好等，需減少一定的承受力」。但他指出，部分區域如A區的東西（即上層）及南北走廊月台（即下層）層板，加固工作仍未全面，認為港鐵要進一步向社會交代加固方案。

路軌旁裝鋼架支持

箍筋欠妥位裝螺栓

根據港鐵提供的平面圖，A區多處出現螺絲帽接駁欠妥，港鐵將局部加厚鋼筋混凝土層板，估算東西走廊月台層板有約60米長範圍要加厚；南北走廊月台層板則有約20米；南面連接隧道則涉65米範圍要加厚。另外，月台路軌旁混凝土安裝約20支鋼架以作上下支撐，以及後勤房間安裝4條鋼柱。至於紅館區域的月台層板，有約5米長範圍要加厚。

位於車站B區的月台層板，則出現箍筋安裝欠妥，港鐵會在個別位置加裝螺栓，以及使用鋼板穩固頂部及底部，預料範圍涉及10平方米；至於C區則出現施工連接縫欠妥，港鐵將加裝鋼柱及局部加厚月台層板。