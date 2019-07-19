大圍至啟德明年首季通車 通金鐘無期

目標2021年底通紅磡

據立法會今年初文件，港鐵原預料大圍至紅磡段今年中通車，但因應紅磡站事件而要檢討通車目標日期，紅磡至金鐘段則仍以2021年為通車目標。陳帆昨公布，港鐵估算紅磡站工程最快明年底至2021年初才完成，故爭取大圍至紅磡段目標於2021年底或以前全線通車，明年首季先開通大圍至啟德段，包括顯徑站、鑽石山站擴建部分及啟德站3個新車站；紅磡至金鐘段的目標通車日期則再評估。

繁忙時間3.5分鐘一班

港鐵車務總監劉天成解釋，紅磡站正施工，何文田站的信號區與紅磡一致，土瓜灣和宋皇臺之間沒有渡線讓列車掉頭，故只能以啟德及鑽石山站之間的渡線讓列車掉頭。他續稱，曾探討啟德至土瓜灣站單軌雙程服務，但乘客於繁忙時段在該段候車需時10分鐘，若有乘客在宋皇臺站候車，由於列車在同一月台「兩邊走」，乘客或上錯車，做法不理想。

稱觀塘線可負荷上班高峰

公民黨議員譚文豪擔心觀塘線難負荷額外交通流量，促請政府以科學方法完整地評估流量並公開數據。劉天成認為，早上繁忙時間往九龍東的觀塘線「不是最繁忙」，「觀塘線最多人的方向是往石硤尾和太子」，又相信局部通車可達至分流，紓緩大圍至九龍塘的擠迫情况。

土瓜灣一帶居民未能因局部通車直接受惠，政府承諾於公共交通服務作相應配合。九龍城區議會關注沙中線工作小組成員黎廣偉不滿通車只至啟德站，並稱土瓜灣一帶路窄，即使有相應公共交通配合，亦恐造成混亂。

有啟德居民昨特意到啟德站看看，居民潘女士說，對要待至明年首季才通車感不耐煩，但認為通車後交通較方便。

實政圓桌立法會議員田北辰對沙中線通車時間表極不滿意，據他評估，大圍至紅磡段本可於明年底通車，但再延至最遲2021年底，恐紅磡至金鐘段通車遙遙無期。民建聯對沙中線再延遲通車失望，要求港鐵為未開通車站的沿線居民提供車費減免及接駁服務。