月台層板三成螺帽接駁欠妥 報告稱毋須拆 紅磡站評「安全」 交禮頓加固

加固連局部通車 涉款20億

預計加固工程連同沙中線局部通車（見另稿）的費用涉及20億元，暫由港鐵承擔。分判商中科興業質疑加固費用相等於紅磡站成本38％，質疑工程問題嚴重。公民黨陳淑莊說，紅磡站東西及南北走廊月台螺絲帽不合格比率或高達三分之一，質疑政府及港鐵稱「只需加固」的說法，並批評禮頓毫無誠信，港鐵繼續委託禮頓加固，根本無法讓公眾信任。

議員質疑「只需加固」說法

港鐵今年4月完成紅磡站鋼筋超聲波檢測，結果顯示不合格率約20%。港鐵昨向政府提交紅磡站評估的最終報告，報告提及多達10類工程問題，包括紅磡站擴建月台連續牆24個位置中，有8個與承建商的修訂圖則不符；而紅磡站東西（即上層）及南北（即下層）走廊月台層板的螺絲帽，經分析後分別有最多36.6%及33.2%是欠妥，包括主鋼筋沒有連接螺絲帽、有5個樣本鋼筋似被剪過等，反映紮鐵施工質量欠佳，但工程期間未被發現。

報告續指出，檢測後發現，東西走廊月台層板底部的混凝土約12%出現淺層「蜂巢」，7%出現較深層「蜂巢」，或與混凝土質量未如理想有關；層板底部有31處縫隙被發現未經填補、或以不合適物料填補；經抽取的18個層板底部位置，均有抗剪箍筋不妥的情况（見圖）。報告並稱，大部分被扭出的鋼筋螺紋位置出現生鏽，月台層板有滲水或積水等。但報告稱根據結構評估，紅磡站擴建部分屬安全，可繼續建造工程。

港鐵另一份報告指出，紅磡站列車停放處、南面及北面連接隧道分別出現49%、58%及72% RISC表格缺失，但稱港鐵可透過地盤照片、工地日誌及其他建造紀錄等佐證，而結構評估顯示，該3處構築物的結構屬安全。

陳帆稱突擊檢查加強監控

運房局長陳帆昨表示，兩份報告均指出，紅磡站有部分工程「質量上有瑕疵」，但經專業團隊判斷，紅磡站擴建部分毋須拆卸，只需加固；未來政府亦會加插突擊檢查，以加強對港鐵工程的監控。

港鐵工程總監包立聲稱，會在紅磡站月台層板及連續牆的適當位置，加裝鋼筋、加厚個別層板、 加強抗剪箍筋、增加支柱、灌漿等，估計需時4至6個月設計，獲政府審批後，再以9至12個月施工，以符合屋宇署及工程合約要求，預料工程於明年底至2021年初完成。他說由於紅磡站的總承建商是禮頓，「禮頓就月台工程有其責任」，因此會交由禮頓加固，港鐵會按合約條款向禮頓追討及跟進。

中科批「美化醜態」

加固費反映問題嚴重

有份揭發紅磡站「剪鋼筋」的中科興業昨發聲明，批評報告是「語言偽術，仍然想美化那些醜態」。中科稱，「如果結構是安全，就毋須加固，亦應該馬上通車」；又稱加固工程費高達20億元，佔紅磡站原先52.4億元合約金額38%，質疑工程問題嚴重，要求政府正視問題並懲處。

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