《時代》選網上影響力人物 香港示威者名列25大

《時代雜誌》透過觀察候選者在社交媒體的國際影響力，以及能否引起新聞關注，選出25大互聯網具影響力的人物，排名不分先後，上榜的除美國總統特朗普、英國哈里王子與夫人梅根外，還包括香港示威者。該雜誌表示，連登有助提升行動帖文的關注，Telegram的公投和聊天室功能則令行動更迅速，並可改變策略。

受委託就沙田遊行申請不反對通知書的「沙田一隅」召集人梁延豐是該遊行Telegram「公海」群組的管理員，他稱遊行先在連登討論，再由網民委託他申請不反對通知書，並透過Telegram公投功能決定遊行終點和訴求，參與者覺得自己有份決定。他認為示威者獲選實至名歸，連登和Telegram有助製造共識，Telegram亦令分工更有效，「例如文宣組，有設計師自己舉手（加入）」。

另外，有「內地第一網紅」之稱的張大奕獲選，她定期在網上直播宣傳其時裝、化妝品等新貨，微博有逾1100萬粉絲；另一獲選的罷課者（The School Strikers）是受瑞典16歲少女Greta Thunberg啟發，透過Twitter在多國組織罷課，呼籲政客關注及解決氣候變化，以香港為例，今年3月有約千名學生遊行響應。

（反修例風暴）