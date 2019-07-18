修例記者會無手語傳譯 聾人組織斥帶頭歧視

組織「聾人力量」曾在7月4日跟政府新聞處會面，但其後只有本月9日的記者會有安排手語傳譯，他們不認為是因新聞處未能聘請手語傳譯員和技術問題。

政府新聞處回覆，若場地未安排即時手語傳譯，服務機構需在短時間內提供懂得超過一種語言的手語傳譯員，而當天記者會正因有機構能提供服務才有相關傳譯；近日《逃犯條例》記者會大多在極短時間內或在辦公時間外召開，故未能趕及提供。

聾人力量引述通訊局指出，現時電視直播沒有即時字幕是技術問題，但組織認為是藉口。健聽譯者馮曉雯稱澳門及內地電視台已有聘請聽打員，為突發新聞直播提供即時字幕，認為香港在這方面落後。組織又指無綫電視現僅有25分鐘手語傳譯新聞，認為通訊局對此沒有明確規管，促請當局於3年內把「提供包括直播的24小時中文字幕」及「每日提供不少於60分鐘，包括即時新聞報道的手語翻譯節目」，列入免費及收費電視發牌條件，以助聾人接收即時資訊。通訊局回覆本報指出，會跟進組織建議，但並無正面回應規管細節。

（反修例風暴）