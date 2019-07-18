修例記者會無手語傳譯 聾人組織斥帶頭歧視

【明報專訊】有聾人組織昨指出，政府6月就《逃犯條例》修訂的公開講話並無即時手語傳譯，電視直播亦無字幕，使聾人不能即時接收資訊。組織又指通訊事務管理局沒有規管電視台手語傳譯時間和設有即時中文字幕，是「帶頭歧視聾人」。
組織「聾人力量」曾在7月4日跟政府新聞處會面，但其後只有本月9日的記者會有安排手語傳譯，他們不認為是因新聞處未能聘請手語傳譯員和技術問題。
政府新聞處回覆，若場地未安排即時手語傳譯，服務機構需在短時間內提供懂得超過一種語言的手語傳譯員，而當天記者會正因有機構能提供服務才有相關傳譯；近日《逃犯條例》記者會大多在極短時間內或在辦公時間外召開，故未能趕及提供。
聾人力量引述通訊局指出，現時電視直播沒有即時字幕是技術問題，但組織認為是藉口。健聽譯者馮曉雯稱澳門及內地電視台已有聘請聽打員，為突發新聞直播提供即時字幕，認為香港在這方面落後。組織又指無綫電視現僅有25分鐘手語傳譯新聞，認為通訊局對此沒有明確規管，促請當局於3年內把「提供包括直播的24小時中文字幕」及「每日提供不少於60分鐘，包括即時新聞報道的手語翻譯節目」，列入免費及收費電視發牌條件，以助聾人接收即時資訊。通訊局回覆本報指出，會跟進組織建議，但並無正面回應規管細節。
（反修例風暴）
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