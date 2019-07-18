工聯會稱衝突影響打工仔：6月少2200內地團

工聯會昨聯同建造業、旅遊業、零售業及飲食業的工會代表召開記者會，香港導遊專業總工會主席余莉華表示，旅遊業原本受惠於高鐵和港珠澳大橋開通，但近期暴力衝擊及社會動蕩影響旅客來港意欲，部分旅行團暫緩或終止來港，內地團由年初平均每月約7800團，跌至6月的約5600團，6月酒店入住率較去年同期跌一至兩成，預計本月跌幅會升至四成。

飲食業亦稱受影響，工聯會理事長黃國表示，有金鐘的酒樓近期常有聚餐酒席取消或改期，「原本很多社團一早訂到在七一前後聚餐，但因為最近的示威而要改期」。

指旅遊區店舖生意平日三成

黃國又稱，連串示威及衝擊令不少位於旅遊區的名店要拉閘，生意大受影響，位於尖沙嘴、沙田及銅鑼灣店舖受影響最大，部分店舖生意僅為平時的兩至三成。他續稱，建造業亦因為立法會財委會仍有700多億元工務工程撥款未批出，工程界逾1.4萬個職位未能如期開設，而立法會短期內難以復會，在沒有新工程的情况下，工友被迫「吊鹽水」。

黃國表示，中美貿易戰等外圍因素影響本港經濟，而近期的暴力衝擊更令本港經濟雪上加霜，其中以建造、零售、飲食及旅遊業工友首當其衝，他促請市民和平理性表達訴求，又認為政府應帶頭改善就業環境，紓解民怨。

明報記者

（反修例風暴）