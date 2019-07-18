鄭若驊被問下台稱「續服務市民」

鄭若驊昨啟程前往北京，拜訪3個中央部委，包括外交部、最高人民法院和司法部，商談中港兩地法律和爭議解決方面的合作事宜，並會出席「一帶一路」聯席會議。她昨啟程前被問及今次上京有否心理準備會被勸退下台，她稱這議題不是「今次開會的事情」。

回應「撤回」 盼勿糾纏詞語

對於政府會否正式「撤回」修例，鄭若驊重申，「希望大家不要糾纏在如何用這個詞語」，大家很清楚知道修例工作已不會再啟動。

香港民意研究所日前民調顯示鄭若驊創歷任官員最低評分，她稱關注到相關民調，亦很明白社會對司長和局長有一定要求，希望市民能給予政府時間和空間，可更努力為市民服務。

另外，商務及經濟發展局長邱騰華回應示威對旅遊業影響稱，尊重市民和平表達意見的遊行，但遊行後演變為成衝突及暴力事件，「無論對前線工作的警察，或在各區的商舖都造成壓力」，需正視一些過分暴力的行為。

（反修例風暴）