梁美芬何君堯組義務律師團 助「無辜市民」

稱勿以制度暴力合理化違法行為

梁美芬表示，求助個案包括年輕人、學生、商戶，警員家屬亦受很大滋擾；又稱網上有人教唆他人犯法，散播執法人員、公眾人物個人資料，她提醒網絡行為也要負法律責任。梁批評，「現時政治大晒」，「法律企一邊」，強調不應用制度暴力合理化示威者的違法行為。何君堯表示，團隊會安排求助者兩周內見律師，提供15分鐘免費法律意見，並視乎需要協助申請法援。

葛珮帆：獨立委會挫警士氣

律師陳永良說，早前旺角示威有女途人拍攝時發生涉非法禁錮、毆打、非禮事件，有人質疑該人是女警，他反問「是否因為是女警就可以為所欲為？」對於周日晚警方進入新城市廣場被質疑，陳反駁，地契註明要讓警務處長及其人員如有需要可進入執行職務，但須知會管有場所的有關人等，而有關人等要容許警方執行職務，若警方不能履行職務拘捕疑犯是很危險。他認為警方進入商場執法沒問題。

另外，何君堯昨與民建聯議員蔣麗芸、葛珮帆等，分別到警察總部支持警方執法，蔣和何均要求警方考慮暫停發不反對通知書予近日遊行集會申請。蔣認為現時還未到需戒嚴情况；葛促請政府對所有刑事罪行追究到底，又認為成立獨立調查委員會會嚴重打擊警方士氣。

何批評，近日示威行動破壞社會安寧，影響市民生活，擔心日後抗議行動有更多人受傷，是時候「停一停」，冀警方考慮民情，停發不反對通知書。他說公園集會等較和平方式不成問題，但反對佔領和衝擊等對公眾構成影響的示威活動。

（反修例風暴）