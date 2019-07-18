指採訪衝突兩遭阻 金鐘喝「記你老X」沙田噴椒 商台記者：警罵「你哋記者搞亂社會」

商台：極度憤慨 警：尊重採訪權

警方回覆稱，一直尊重新聞自由和傳媒採訪權利，但必須呼籲傳媒以自身安全為上，在警方進行驅散時勿接近警察推進線，以免發生危險，若認為受不合理對待，可向投訴警察課投訴，會按既定程序公平公正處理。

另外，據悉新聞行政人員協會明早將與警方會面，任職商台的協會主席黃永亨稱，雙方冀交換意見，協會認為最重要令前線記者工作安全及順利。

商台新聞在網上公開記者陳皓為自白及被警方阻撓採訪片段，陳憶述，6月12日晚上近10時在金鐘正義道採訪期間，身穿反光背心及頭盔標明記者，仍被警方推撞，有警員呼喝「記你老X」，用警棍打中其臂，他即時向現場警方傳媒聯絡隊求助，對方稱「無得做紀錄，無得備案」，若要投訴就立刻去警署。

記者：周日警盾擋拍攝 推撞驅趕

周日晚沙田衝突時，陳皓為穿上同樣裝備，近9時半採訪數十示威者跑出高速公路逃走時，面部被警員施放胡椒噴劑；其後他於10幾米外拍攝一男一女被多名警員逼到路邊，有外圍警員大叫「有記者！錄緊嘢」，他再被3名警員用盾牌遮擋拍攝、推撞及驅趕，有警員喝罵：「就係你哋啲記者，搞亂個社會」，並喝令他停用毛巾抹走臉上胡椒噴劑。

陳皓為續稱，之後向同一隊警員提出經電梯走上新城市廣場採訪亦遭拒，但商場職員帶途人經同一電梯到廣場則未被阻撓。他認為兩宗事件是警員阻撓單獨採訪的記者，令公眾無法得知事件真相。

商台對外事務部回應稱，定必全力支持記者與當局嚴肅跟進此事，記者天職是報道事實，不應受侮辱及無理武力對待，新聞自由亦不應受干預。記者協會強烈譴責警方針對記者的敵意阻撓，指嚴重損害採訪權和公眾知情權。

明報記者

（反修例風暴）