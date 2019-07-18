指採訪衝突兩遭阻 金鐘喝「記你老X」沙田噴椒 商台記者：警罵「你哋記者搞亂社會」

【明報專訊】反對修訂《逃犯條例》引發連串示威，有商業電台記者公開憶述，採訪警民衝突期間身穿反光衣及頭盔標明記者，仍兩度受警方阻撓，除被呼喝「記你老X」，採訪沙田衝突時更被施放胡椒噴劑、用盾牌推撞，並喝罵「就係你哋啲記者，搞亂個社會」。商台對外事務部對記者兩度被警方阻撓及不禮貌對待表示極度憤慨及深表遺憾，支持記者與當局嚴肅跟進。
商台：極度憤慨 警：尊重採訪權
警方回覆稱，一直尊重新聞自由和傳媒採訪權利，但必須呼籲傳媒以自身安全為上，在警方進行驅散時勿接近警察推進線，以免發生危險，若認為受不合理對待，可向投訴警察課投訴，會按既定程序公平公正處理。
另外，據悉新聞行政人員協會明早將與警方會面，任職商台的協會主席黃永亨稱，雙方冀交換意見，協會認為最重要令前線記者工作安全及順利。
商台新聞在網上公開記者陳皓為自白及被警方阻撓採訪片段，陳憶述，6月12日晚上近10時在金鐘正義道採訪期間，身穿反光背心及頭盔標明記者，仍被警方推撞，有警員呼喝「記你老X」，用警棍打中其臂，他即時向現場警方傳媒聯絡隊求助，對方稱「無得做紀錄，無得備案」，若要投訴就立刻去警署。
記者：周日警盾擋拍攝 推撞驅趕
周日晚沙田衝突時，陳皓為穿上同樣裝備，近9時半採訪數十示威者跑出高速公路逃走時，面部被警員施放胡椒噴劑；其後他於10幾米外拍攝一男一女被多名警員逼到路邊，有外圍警員大叫「有記者！錄緊嘢」，他再被3名警員用盾牌遮擋拍攝、推撞及驅趕，有警員喝罵：「就係你哋啲記者，搞亂個社會」，並喝令他停用毛巾抹走臉上胡椒噴劑。
陳皓為續稱，之後向同一隊警員提出經電梯走上新城市廣場採訪亦遭拒，但商場職員帶途人經同一電梯到廣場則未被阻撓。他認為兩宗事件是警員阻撓單獨採訪的記者，令公眾無法得知事件真相。
商台對外事務部回應稱，定必全力支持記者與當局嚴肅跟進此事，記者天職是報道事實，不應受侮辱及無理武力對待，新聞自由亦不應受干預。記者協會強烈譴責警方針對記者的敵意阻撓，指嚴重損害採訪權和公眾知情權。