「從沒想過叫警入來」 新地展CCTV片盼證無辜

稱警不請自來 職員引路到別處

4段閉路電視片段拍攝時間由當晚8時53分至57分。片段顯示，一批防暴警察從巴士站扶手梯進入商場3樓中庭，之後有兩名職員上前，其中一人是商場客戶服務處職員Johnathan。他昨在記者會解釋，當時見防暴警察進入商場後感愕然，遂上前查問，警員要求經商場一段通道前往好運中心。另一名職員Eric之後到場，他稱警員進入時，商場沒發生任何衝突，但有人起哄，為免發生衝突，他立即引領警員前往好運中心的通道，並陪同走一段路後離開。

向警表關注 就混亂向市民商戶致歉

負責管理新城市廣場的啟勝管理服務有限公司，其董事總經理陳錦輝就當晚事件造成混亂，向市民、商場顧客及商戶致歉，「感到很遺憾事件發生」。他重申當晚新地沒報警，亦沒求警方進入商場，但由於商場多個出入口公共通道需按地契要求24小時開放，地契條款亦表明警方有權在商場內執行職務，新地無法預知警方何時、從哪個位置進入商場，亦因地契條款而無法阻止。

被問日後若有遊行再途經新地旗下商場，新地如何確保市民安全，陳錦輝說會視乎地契條款依法行事，希望警方明白進入商場時要顧及市民安全，希望日後警方部署更審慎，新地會就當晚事件向警方表達關注。他續稱，新地在商場內設立兩幅「連儂牆」讓市民表達意見。他又說沒扔掉市民的投訴信，清潔工人只是用黑色膠袋收集信件轉交管理公司。

另外，警察公共關係科發言人稱，周日沙田衝突有兩名警員在新城市廣場執勤時手指嚴重受傷，一人是被咬斷，另一人無名指骨裂，後者受傷原因是捉住被捕人防止逃走時，對方劇烈掙扎造成，非被示威者以工具「鉗爆」。

（反修例風暴）