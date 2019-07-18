拋物資街坊：青年激進有因 不是暴徒 見證六七暴動放炸彈 「那些才是暴徒」

明報記者 許芳文 鍾妍

街坊清空銀包 塞錢示威者買物資

7月14日近5時，沙田遊行未完，部分人在源禾路泳池外與警方對峙，以手勢展示需要長傘、頭盔等物資，後方示威者即四出張羅。瀝源邨家品店店主Cindy說，當日很多人來買保鮮紙、勞工手套和長傘，每人分批買小量，不消一會便掃光。示威者錢從何來？瀝源邨居民陳女士當日落街吃飯，見人衝去買物資，即把銀包中數百元全數取出，塞到示威者手中。她說，警察當日駐守邨內多幢樓，遍佈平台，她每見年輕人便「通水」，揮手提醒他們不要走向警察。

示威者買完一袋袋物資，即走回延綿800米、由沙田正街開始築起的人鏈，就地拆掉保鮮紙盒，再將一卷卷保鮮紙透過「螞蟻搬家」方式傳上前線。

沙田街坊亦「be water」，在家找出長傘、保鮮紙、剪刀和浮板，再拋出窗外，讓樓下示威者接收。拋出保鮮紙的64歲瀝源邨街坊劉先生說，當日與女兒遊行後，6時許回家，發現樓下附近路口已滿佈防暴警察，心想「今次大鑊啦」、「（警察）擺明捉硬你班後生仔」。

拋下保鮮紙 「保護自己好正常」

聽到示威者高呼需要保鮮紙、雨傘，他即在家張羅，再拋到樓下。「差人要開槍、兜頭打下去的話，我愛莫能助。他們要保護自己身體，可以擋得幾多棍就擋你幾多棍啦，大佬！你打落去，我用遮擋，你噴胡椒噴劑，我用保鮮紙包住自己，這是很自然、正常的舉動。」

在港土生土長的劉先生稱自己政治中立，自1989年參與六四遊行後，就沒參加過其他政治活動，「我結婚之前無憂無慮，天跌下來當被冚，但現在會擔心女兒長大後如何搵食，言論自由空間會否收窄？」相隔30年，他再帶女兒遊行，「希望教導女兒要有民主意識，出來（遊行）表達心中的不開心，是合法的。但現在政府不理會民意，講真，點樣傾？」

攜女兒遊行 憂其長大自由收窄

昔日住在佐敦，劉曾見證六七暴動時彌敦道出現寫有「同胞勿近」的「土製菠蘿」（炸彈）。他憶述當年示威者打爆商舖玻璃入內搶掠，又與警察打鬥，在他眼中，那些示威者才是暴徒，如今上街的年輕人，即使與警員衝突，極其量只是「激進青年」。

電視直播示威者向警員掟磚，他認為年輕人襲警是出於「報復心態」，「示威者躺在地上，警察已經制服他，還要拳打腳踢，警察打人就得，調轉頭人家（示威者）打你，就話人家『暴徒』，咁警察係乜？係『有牌爛仔』」。

「青年都有錯 最錯是警察」

「大家平心而論，青年人都有錯，但最錯是警察。」他說當晚清場時，多名立法會議員詢問警員離開路線都沒獲明確回應，才釀成衝突。對於「無了期」示威，他感到前所未有的無奈，「政府心態是警察同市民打架，你死你的事，我驚遲早打死人」。他認為官員下台亦無補於事，當務之急是政府面對群眾，「同每一個階層去傾，傳遞信息給年輕人，政府不是無偈傾」。

（反修例風暴）