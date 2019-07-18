殺人案遺屬6月底函特首 冀4方法處理疑犯

包括個案形式域外法權處理

政府：與家屬聯繫不宜公開

網媒《香港01》昨日報道，死者家屬上月去函特首求助。一直協助受害人家屬的民建聯立法會議員周浩鼎，昨表示「家屬提出不同建議方案，由於香港已經經歷了逃犯條例修例重大爭議，社會環境亦有重大改變，因此特區政府應盡最大努力作嘗試，以全新角度，以大衆接受的方式，並突破過去存在的客觀限制，處理此案」。

另外，繼公民黨楊岳橋和民主黨尹兆堅，分別提出以私人草案修改《侵害人身罪條例》和《刑事司法管轄權條例》，賦予香港法庭域外法權審理台灣殺人案後，工黨張超雄亦提出以私人草案修訂逃犯條例，修訂移交逃犯安排的定義，以使香港能與「大陸或澳門除外的地方」，即包括台灣，作出移交逃犯安排。張超雄形容，為了處理台灣殺人案，將逃犯條例對台灣的地理限制移除，「相信會得到香港市民、本地及外國商會，以及外國政府接受」。他與楊岳橋和尹兆堅今早舉行記者會，交代私人草案詳情。

（反修例風暴）