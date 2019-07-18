民陣周日維園遊行至終院

助停分裂 稱設獨立委會關鍵

遊行以「獨立調查，捍衛法治，守護真相，重申五大訴求」為主題，下午3時在維園集合起步，遊行至終院，無衣著規定；當日暫料開放3條西行線及電車路，若遊行人數多，將安排開放其他行車線。

岑子杰稱，有市民因擔憂警方行動「無譜」 ，過往未參與其他民間行動，他認為周日遊行可讓最溫和的市民加入，有信心確保合法、安全，讓最多人表達民意。被問到過往多是遊行完結後有衝突，可以如何避免，他強調衝突是來自民憤，呼籲特首林鄭月娥勿以前線警員做擋箭牌，必須解決香港撕裂狀態，唯有藉獨立調查委員會還原真相，才有辦法為政治環境提供出路。

葉劉出席周六「護港集會」

另外，多名建制派議員呼籲市民周六（20日）下午5時，出席金鐘添馬公園舉辦的「守護香港‧全民行動」集會，聯合召集人包括行會成員兼新民黨主席葉劉淑儀、工聯會會長吳秋北、自由黨區議員李梓敬等人。葉太在facebook稱，集會目的是呼籲社會抵制暴力，繼續以和平理性聲音表達意見，她稱屆時會出席，冀蒐集市民理性聲音，無論支持或反對，定必向政府如實表達民意。

（反修例風暴）