民政局約中學生明見面 林鄭出席否未確定

該網民寫下聚會資料詳情，時間為周五下午4時半至6時，地點是政府總部政策創新與統籌辦事處。有網民留言回覆說「拉隊去支持」。據悉，民政局一向有舉辦這類活動，當日的確有此聚會安排，而張建宗是青年發展委員會主席，經常有出席聚會與年輕人接觸，林太過去亦曾參與這類聚會，但兩人會否出席周五聚會，則不確定會否因應事態發展而有變。

網民稱政總聚會 獲告知無記者

早前科大學生會及中大學生會曾得悉政府邀請會面，大專學界表明拒絕與林太舉行閉門會議。中大學生會會長蘇浚鋒認為，這些會面沒有任何意義，批評政府沒誠意溝通及解決事件。他說，政府至今未回應五大訴求，作風亦不見有改變，態度仍舊高高在上，更無視警察濫權等，認為情况比2014年更差，「我不相信任何會面或對話、聆聽意見等，會有任何成果」。

蘇浚鋒又指出，今次事件有眾多持份者，年輕人亦不是只有中學生，告誡政府「不要以為公關騷就可以解決事件」。他說，近年政府喜歡用非正式諮詢、「摸底」閉門會議制定政策，批評此是不健康情况。

民陣召集人岑子杰批評，政府未回應五大訴求，「見林鄭目的是希望她做事，她不回應訴求，見她做什麼？」又指不論任何手段都無法改變港人不信任她。岑希望政府不要將中學生變成磨心。

多間學生會撥款援反修例

另外，多間大學學生會撥出資金支援反修例運動，包括購買物資、提供醫療協助及法律援助等。城大學生會及浸大學生會分別批出80萬及50萬元。港大學生會將撥出100萬元成立常設的法律諮詢及援助基金，協助被捕示威者。理大學生會評議會亦發起眾籌及捐款。科大學生會上月通過撥款103萬元作「反送中支援基金」。

（反修例風暴）