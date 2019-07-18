撐杖輪椅代步 遇警勸勿打年輕人 不讓黑髮獨行 千計銀髮上街

大會稱逾9000人 警指高峰1500

大會稱逾9000人參加，警方稱最高峰時有1500人。昨午天氣悶熱，下午5時起行時，中區氣溫逾32℃，仍無阻長者前來，部分人撐着拐杖、助行架或以輪椅代步，有長者吃水果補充體力。申請不反對通知書的楊寶熙與朱耀明牧師、藝人葉德嫻等人拉着「支持青年 守護香港」橫額帶領遊行隊伍，由中環遮打花園起步，兩旁長者隨即讓開通道讓隊頭出發，夾道高呼「加油！」不少糾察亦是長者，邊走邊提醒記者與市民注意安全。

原定的靜默遊行，結果傳出一聲聲自創口號，長者各自帶領群眾高呼「年輕人加油」、「長者加油」、「林鄭下台，盧偉聰下台」等，中氣十足。其間警員拉起封鎖線，等候綠燈亮起才讓長者前行，而長者也會高呼「開路！」遊行隊伍途經太古廣場扶手電梯前往金鐘廊天橋時，享受到商場的空調，熱得汗流浹背的長者紛紛鼓掌答謝保安員，「多謝太古！要加人工！」保安員不禁笑出來。

長者：勿再扑後生仔

警員：我無呀

部分長者遇上警員便上前攀談，圍着警員「循循善誘」，又要求警員「唔好再扑班後生仔啦」，有警員苦笑着稱「我無呀」。一些長者在終點時更主動學習年輕人抗爭時用的手勢術語，如需要口罩、保鮮紙等物資，有人笑言「要與年輕人connect（連結）」。

抵達政府總部外後，長者於鐵架掛上寫有心聲的黃白絲帶，拼湊成心形圖案。龍尾約7時許才抵達終點。

有青年搧涼 有青年終點答謝

一場運動連繫兩代人，有參加遊行的年輕人自發為長者搧涼、派水與退熱貼，不忘提醒長者小心梯級。以紙皮為長者搧涼的23歲大學畢業生黃小姐說，見到長者在炎夏遊行，深受感動，「感到年輕人不是孤單地抗爭」。10多名年輕人站在終點答謝，長者主動上前握手或擁抱，着他們繼續努力，語重心長地提醒，「小心不要被人打呀」；年輕人聽畢一臉感動，多次鞠躬，「多謝你們，建立了這麼美麗的香港」。

遊行要求撤回修例、成立獨立調查委員會徹查警民衝突等。出席了所有反修例遊行、65歲的莊女士對年輕人感到愧疚，「如果以前我有危機感，一定會抗爭」，惜以往只顧「搵食」。她憶述七一示威者衝擊立法會時，自己一度想進入立法會但被女兒阻止，「要是我年輕20年也會衝」，事後當晚不斷哭。65歲的胡女士意識到不能再沉默，首次參加遊行，寄語社會深思為何年輕人要犧牲大好前途，到前線抗爭。

明報記者

（反修例風暴）

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