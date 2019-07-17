眾志兩人保釋 不滿交反黑組查

二人獲釋後向傳媒講述被捕過程。朱恩浩稱，當日他的頭撞牆後便失去重心跌倒，隨後有軍裝警員騎在他身上，並把其右手向後屈曲和勒緊索帶，他當時只感強烈痛楚，手掌亦因被緊綁兩三小時而血液不流通和麻痹。醫院報告顯示其手沒骨折，其他損傷有待確認。

同稱遭警毆 「打死你也行」

廖偉濂則說身體共9處被警員弄傷，其中腰、左肘、左腕及臉部傷勢較重。他憶述，一名白衣軍裝警員以警棍毆打他，把他推倒地上，令其腰撞向石壆，需到醫院驗傷，至昨日坐下和躺睡都有困難。他說，被捕時警員不斷嘗試將其左肘向後屈曲，他多次叫對方停手，惟未獲理會，而臉部傷勢則被防暴警察不停用膝蓋撞擊造成。

質疑欲與黑幫扯上關係

二人又說，被帶到馬鞍山警署的餐廳後，一名警員突然向他們發脾氣，說「認×住我」、「這裏是警署，在這裏打×死你也行」，又想拿附近的椅子襲擊他們，最後被人制止。眾志不滿案件轉交沙田區反三合會行動組跟進，質疑警方有意把沙田示威和香港眾志，與三合會扯上關係。

警方昨向法庭取得入屋搜查令，分別到二人住所搜查，其中廖偉濂被押回上水圍下北村住宅，探員搜屋約30分鐘，沒在屋內檢走證物，只檢走廖身上衣物。另外，人民力量成員錢寶芬於沙田反修例遊行當晚被警方以涉嫌阻差辦公被捕，昨亦獲准以3000元保釋，下月16日再報到。

（反修例風暴）