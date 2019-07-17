香港民研：鄭若驊評分 歷任官員最低 44％人撐台獨 首看齊反對

林鄭支持淨值微升 李家超急跌

是次民調以電話隨機訪問1025名市民，受訪者對特首林鄭月娥的評分較6月中微升0.5分，至33.4分；支持率淨值回升4個百分點，至負40個百分點，升幅屬調查數據誤差範圍內。保安局長李家超的支持率淨值較6月初急跌25個百分點，至負38個百分點。

研究所同時繼承港大民研每半年做一次的港人對台灣問題的調查，其中贊成台灣獨立的受訪者比率，較半年前升9個百分點，至44%，反對台獨比率則跌6個百分點，至44%，兩者比率相若。研究所指出，贊成台獨比率是1993年調查相關問題以來，首次逼近反對比率。

撐台獨增 蔡子強：中央觀感變差

是次民調於示威者7月1日衝擊立法會後，以及林鄭月娥9日宣布《逃犯條例》修例「壽終正寢」前進行。中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，林太民望升幅屬統計誤差之內，反映她近期就修例爭議所做的事，不足以令市民對她顯著改觀，似乎須透過更多舉措來回應。他說，難評論近日示威衝突對林太民望影響，因有人覺得是示威者責任，但亦有人覺得衝突源自政府對民間訴求回應不足。對於支持台獨比率增，他認為這反映港人對中央政府的觀感轉差，以及對香港政治現狀強烈不滿，多於台灣本身有何政治改變。

鄭若驊和財政司長陳茂波日內將分別訪京。政府新聞處昨公布，鄭若驊今午將赴京與司法部、外交部和最高人民法院代表會面，並出席「一帶一路」聯席會議；陳茂波明晚赴京，出席有關中港兩地稅務安排的簽署儀式，兩人同於20日返港。

明報記者

（反修例風暴）