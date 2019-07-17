大埔連儂隧道被貼旭日旗

食環工會：連儂牆非舉報即清

大埔連儂隧道昨凌晨被數十人以多國國旗及「八國聯軍」告示，遮蓋原有告示貼，警方之後接報到場，檢走水桶調查，案件列發現可疑人處理。至昨晚，幾乎所有國旗已被人撕去。市民黃先生稱，對行為不明所以，「黐其他國旗代表咩？有外國勢力？」他稱若新貼字句阻礙他觀看原先留言，會逐張撕走，稱張貼者可於空白地方表達意見。

食環署職工權益工會發聲明稱，市民誤以為向食環署舉報有「連儂牆」署方便會即時清理，但非商業宣傳品須由地政總署鑑定，才會協助清理。食環署和地政總署回覆本報查詢時確認，非商業宣傳品要經地署核實，食環署稱如引起嚴重環境衛生問題會處理。

中韓視為軍國主義象徵

「旭日旗」全稱「旭日升天旗」，太平洋戰爭期間又稱「大東亞旗」。旭日旗在甲午戰爭和二戰中廣泛使用，中韓兩國的民間社會視之為日本軍國主義的象徵。

（反修例風暴）