民陣盼7．21集會改遊行　警倡改期8月

民陣昨與警方會面後，召集人岑子杰表示，已向警方表達冀下周日晚上集會可改為遊行，建議周六或下周日由銅鑼灣起步，遊行至金鐘、中環一帶，實際地點則留彈性。遊行在強調五大訴求的同時，主力要求成立獨立調查委員會，還原過去事件真相。他解釋，最近社會民怨沸騰，需讓遊行市民表達意見。至於為何由集會變遊行，他稱原知悉下周日中午有團體就同一議題遊行，認為毋須重複，故辦集會；其後該遊行取消，他們便按社會氣氛改辦遊行。

岑稱警方以公共安全為由，冀行動可改期至8月，但他質疑若林太不認真處理政治爭議、繼續躲在警民衝突背後，民怨如何冷卻；強調若要解決問題，最重要是成立獨立調查委員會。被問到會否擔心無法獲批不反對通知書，岑稱若禁遊行、以打壓人權方式回應市民訴求，可謂「緣木求魚」。

民建聯蔣麗芸早前去信警務處長盧偉聰，促暫停向可能影響公共安全的遊行發出不反對通知書。她昨於港台節目解釋，示威者訴求不斷增加，遊行集會變質，盧偉聰應評估每宗申請，若認為或致公共安全危機便停批。出席同一節目的議會陣線區諾軒反駁，此舉會剝削和平集會者的權利。

長者今靜默遊行 社福界擬周日遊行

有長者今午發起「銀髮族靜默遊行」，今午穿白衫黑褲，5時由中環遮打花園遊行至政府總部外，要求撤回修例及要求成立獨立調查委員會徹查警民衝突等。據警方發出的不反對通知書，申請者預計有1500人參與。

下周日（21日）上午社福界亦擬辦靜默遊行，由灣仔胡忠大廈走至特首辦。警方證實已接獲團體通知擬當日於港島舉行公眾活動，正與有關人士溝通。有份發起遊行的社工復興運動，成員曾醒祥說修例風波令不少人出現情緒問題，不少非政府機構已增加服務應對，社工除應付日常外展或輔導等工作，部分亦於公餘時間到示威前線協調，介入處理警民衝突。他說林太一直拒回應民間訴求，社工卻要為她「補鑊」，「但點做輔導服務，都解決不到現時的社會問題」，促請林太「執拾爛攤子」。

西區將軍澳遊行主辦者 稱遭盜用名義籌款

西區、將軍澳預計28日（星期日）先後舉辦遊行，主辦單位昨發表聯合聲明，稱有網上團體盜用其名義籌款，強調從沒任何籌款活動，將交警方處理。

（反修例風暴）