九龍遊行 3人控非法禁錮拍片女

涉案教師准離港帶暑期活動

被告分別為報稱任職廚師的首被告黃子隆（31歲）、報稱大專學生的次被告吳睿哲（23歲）及報稱中學教師的第三被告蘇瑋善（24歲）。控罪指稱，3人於本月7日在旺角山東街與西洋菜街交界非法禁錮X，對她造成不利，並違反其意願將她禁錮。另首被告被控一項罪名，指稱他於上述同日同地非禮X。

控方曾反對3人保釋，裁判官最終批准3人各以1萬及5000元保釋外出；另第三被告獲准7月19至23日離港為校方暑期活動帶隊。

據了解，案發當日事主X在旺角逛街並與外國朋友網上聊天，其間欲拍片傳予友人時，遭一名女子上前質問，欲搶走她的電話，其間首被告出現並涉捉着X的手腳，更疑觸碰到X的乳房，下體亦緊貼X的臀部一段時間。第二、第三被告於數分鐘後出現並加入，不許X離開。X幾經掙扎才得以離開現場，翌日報警及驗傷後發現前額及四肢有瘀傷。警方前天（15日）拘捕3人。

女教師任教的中學昨於網頁發公告，稱就近日發生的事，需要時間了解及跟進，現階段沒有資料補充。教育局稱，有關個案已進入法律程序，不宜披露或評論；一直與有關學校保持聯絡，提供適切支援及意見。

【案件編號：KCCC1905/19】

（反修例風暴）