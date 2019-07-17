涉咬指示威者准保釋 禁足新城市 控方反對保釋 官問「案情點嚴重」

理大生涉警署襲3警 同保釋候訊

涉咬斷警員手指的22歲被告杜啟華報稱學生，他被控一項襲警、兩項有意圖傷人及一項未能在規定下出示身分證明文件罪。被告戴着口罩出庭應訊，行動自如。辯方透露，被告剛從港大營養科學系畢業，現職證券行合規工作。

另案23歲被告林梓和，被控3項襲警罪。辯方透露，林梓和剛從理大酒店及旅遊管理學院畢業，仍未就業。

控方對兩案均表示需時進一步調查，例如向受傷警員錄口供、翻看沙田一帶商場的閉路電視片段，及索取醫生報告和作科學鑑證等，希望將案件押後，並反對兩人保釋。裁判官練錦鴻問控方「案情點嚴重」、「被告有冇案底」後，控方表示兩名被告均沒案底。

裁判官練錦鴻批准兩人保釋，兩人各以現金及人事各1萬元擔保，其間要守宵禁令、定時到警署報到等，杜啟華案押後至9月10日再訊，林梓和案則押後至8月27日再訊。練官又下令杜啟華保釋期間不得踏足新城市廣場，公眾席有人聞言後不禁失笑。

針對杜啟華的控罪指稱，被告涉於本年7月14日晚上9時53分至9時55分之間，在沙田新城市廣場第一期L3層「LONGCHAMP」及「COACH」店舖外，襲擊警員葉卓軒，並意圖使高級警司梁子健和偵緝警長梁啟業身體受嚴重傷害。杜啟華另被控於同日，未能在警員陸健明規定下，出示身分證明文件以供查閱。

涉未理8次清場警告 傘打警頭

控方又透露，杜啟華沒有理會警方案發當日的8次清場警告，更用雨傘打一名警員頭部；及後有高級警司及偵緝警長支援警員，杜再施襲，並於拒捕掙扎時，導致高級警司右手無名指骨折，及咬斷偵緝警長右手無名指。

至於林梓和案，控罪指稱他涉於今年7月15日在葵涌警署301C室，襲擊警員許智星、警員焦國榮及警員梁健聰。控方透露，林梓和7月14日在新城市廣場涉嫌參與非法集結被捕，其後遭帶返葵涌警署調查，其間林突然發難，指罵並用頭撼向其中一名警員，之後拳打及抓傷另外兩名警員。

【案件編號：STCC2840、2841/19】

明報記者

（反修例風暴）