回應沒計劃戒嚴 保安局：現行機制處理集會

根據《公安條例》第17條E，行政長官會同行會如信納香港境內出現特殊情况，為防止嚴重擾亂公安，有需要禁止舉行公眾聚集，可禁止在指明一段不超過3個月的期間，舉行任何公眾聚集。任何人若參與、或煽惑他人參與公眾聚集，即屬犯罪，最高罰款5000元及監禁3年。

有銀行界人士稱，至今未收到有關戒嚴信息，若政府真的戒嚴，要視乎指令詳情，包括戒嚴地區，以及是否任何人均不可進出；若受影響地區涉及總行，大型銀行一般均有應急計劃，亦設有後備辦公室。

金融交通機構無收信息 行會多人未聽聞

本報向多間機構查詢有否戒嚴令下應變方案。新巴及城巴稱，沒收到政府就戒嚴的指示或查詢。九巴稱沒有相關消息。港鐵稱，並沒收到任何與戒嚴相關的信息。金管局稱不評論報章傳聞。醫管局稱，有就不同突發情况制定應變措施，確保公立醫院能為有需要人士提供服務。

本報亦向多名行政會議成員查詢，葉劉淑儀稱不知道政府有戒嚴令計劃，不評論。林正財及羅范椒芬均回覆稱目前不在港，未聽聞有關消息。鄉議局主席劉業強昨出席鄉議局例會後表示，政府可規範香港某些地方不可遊行，若有此想法，可望社會回復正常運作，減少對市民滋擾。

（反修例風暴）