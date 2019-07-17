警一般先通知 物管：業主不想商場亂

有從事物業管理行業逾20年、不願透露身分的物管公司負責人表示，警方進入商場前，一般會先取得物管公司同意，若未取得同意便進入商場，是違反一般做法及《警察通例》，惟周日衝突現場情况「太混亂」，相信物管公司無暇先討論警方做法是否合法，「有幾百名警察在一起，保安員怎敢阻攔？」他解釋，物管公司主要負責保障租戶和顧客的安全，最怕發生事故，影響商場生意額，即使只有兩三個軍裝警察進入商場，物管公司職員都會「問長問短」，若非得悉有悍匪入了商場等緊急情况，都盡量不會容許警員進內，「業主將物業給我們管，就是不想商場亂」。

物業管理聯會榮譽會長黃健平說，警察進入商場工作前，一般會先書面通知物業管理處，列明工作時間、內容、地點、負責人等，但遇上危急情况，也會要求即時進入。

大律師：關鍵商場內執什麼法

大律師何旳匡認為，是次事件的關鍵是警方入商場後「執什麼法」，「警察的權限是去到什麼位」。他留意到新聞片段顯示，警員入新城市廣場後是驅趕市民，質疑警方當初進入商場並非搜捕特定人物，「他（警方）是為了搜查特定目的的人士，或是有其他目的？他的警力和部署，都不像是有任何特定目的」。他又指出，私人地方受《基本法》保障，「一般私人空間不是警察用來執法的地方，但那是公眾空間，地契條款又寫明警方可進入，但入去後做什麼，是否公眾人士聚集構成安全隱患，就可以驅散那些人呢？」

（反修例風暴）