6商場地契准警執法 包括太古新城市

中信提及政府人員可進入巡查

除了金鐘廊屬政府物業，記者未能找到地契外，本報翻查過去數周曾發生衝突事件一帶，位處沙田、上水、屯門、尖沙嘴、旺角和金鐘共12個大型商場的地契條款，當中6個商場的地契均有列明，警務處長及其人員於任何時候，均可暢通無阻進入地契範團內執法。至於其餘商場，如中信大廈商場則只提及政府人員有權進入巡查，例如地政總署人員可進入地契範圍查看有否違反地契條款。

建測規園界立法會議員謝偉銓估計，大部分商場地契都未必明文列出警員是否有權進入執法，但部分商場因設有公共空間，包括天橋、平台、公眾休憩用地等，故地契條款中或因應公眾安全訂立有關條款。

拘捕疑人為由 警例准闖私人地

記者另翻查《警察通例》，當中第44章規定，警員在未獲得合法授權，或獲得擁有人或佔用人的同意，不得進入任何處所搜查，即使於獲得擁有人或佔用人的同意進入後，如該擁有人或佔用人其後不同意，警員亦須立即離開。惟若是作出拘捕則另當別論，《警隊條例》第50條列明，如警員有理由相信任何須予逮捕的人已進入或置身在某處，則管理該處的人在警員提出要求時須容許其自由進入該處。大律師何旳匡解釋，即使商場地契無列明警員可入內執法，惟根據警例，警員可以拘捕疑犯為由進入私人地方，只是進入有關地方前需通知場地佔用人，「若業主不准警方進入，警方都有權撞門、爆門、打破窗門進入」。

（反修例風暴）