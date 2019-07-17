市民投訴 促新城市廣場交代放警入場 本報問13商場 5稱未接警進入要求

前晚有數十名市民一度聚集新城市廣場4樓詢問處，要求管理公司職員及其所屬的新鴻基地產解釋，為何周日晚讓警察進入商場圍捕示威者。當時未見有新地人員到場解釋，市民因此定下昨晚6時的交代「死線」。

消息：警遊行前着交平面圖 新地拒絕

新城市廣場服務處回覆，重申事前並不知悉警方周日傍晚進入商場內的行動，並對事件引起有人受傷及受影響深表遺憾和難過。服務處又稱昨晚沒有就群眾包圍行動報警。而因應警方取得裁判官發出的搜查令，索取當日的閉路電視錄影片段，服務處徵詢法律意見後，會按要求提交所需錄影片段。接近新地消息人士補充，警方在周日沙田遊行前數天，要求新地提供新城市廣場平面圖，但新地拒絕提供。

昨晚7時許，新城市廣場4樓詢問處附近商舖全部提早落閘，數百名示威者晚上約8時聚集在詢問處，集體填表投訴，要求商場高層現身，並高呼「交代」。現場人多翳焗，有人不斷高呼「開冷氣」。至8時許，詢問處有職員報稱不適，由救護員陪同步上救護車。政府新聞處稱，昨晚有4人報稱不適送院。警方稱晚上8時許接獲多人報案，指有人圍着廣場4樓詢問處，案件列糾紛。記者現場所見，未見有警察進入商場範圍處理。

促高層現身不果 多處變連儂牆

其後部分市民轉至商場停車場位置，試圖尋找保安控制室，亦有人轉到商場1樓中庭及地下羅馬圓形獻技場聚集，部分人席地而坐。有人以便利貼寫上對商場的不滿，貼在商場多個柱位及4樓詢問處，將商場多處變身為「連儂牆」，部分標語寫上「Sell Hong Kong」，意即出賣港人。

昨日示威者主要不滿新城市廣場讓警察入內圍捕。本報就警方進入商場拘捕示威者一事，向金鐘、旺角、上水和沙田等曾出現衝突的附近13個商場查詢，了解警方曾否要求入商場以搜捕示威者，以及商場曾否拒絕。

當中新城市廣場、太古廣場、海富中心、中港城及好運中心均回覆，過去一個月未接獲警方要求進入商場。太古廣場另表示，一般而言，在非緊急情况下，警方若需入商場調查，會預先知會商場物業管理；惟在緊急情况下，警方無義務於進入商場執行職務前預先知會商場（見另稿）。

警方回覆時只重申早前的新聞稿內容，稱由於有示威者在橫壆街及附近一帶的商場平台向警方投擲磚塊等，警方才進入商場及平台，並因示威者在商場內從高處向警方投擲雜物，因而拘捕示威者。立法會議員譚文豪稱，上周六有警員追捕示威者至上水廣場，便無再入內，惟翌日數百名警員卻可以突然進入新城市廣場，反映執法標準不一，「兩套不同的做法，顯示警隊在無合理解釋時，擅自演繹法例」。

明報記者

（反修例風暴）

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