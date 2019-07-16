稱警「濫權」無人致歉問責 示威者「不忿氣」愈走愈前

稱警高規格武力對打

令市民提升武力對抗

這名年輕人前晚與數百名示威者守在沙田鄉事會路與源禾路交界，與防暴警員對峙。他佩戴頭盔、眼罩及口罩等，手臂亦包上保鮮紙；他說過去個多月，「警方一直升級武力、一直在濫權」，但沒有人致歉及問責，甚至傳出特首林鄭月娥曾說「不會出賣警隊」的言論，令市民「不忿氣」，「由最初大家好和平，他們（警方）用高規格的武力去對打，因此令市民要提升武力去對抗」。

化名Peter和Mary的示威者，前晚在沙田站乘搭火車往紅磡方向離開，其間接受本報記者訪問。Peter表示，他們與其他示威者由源禾路往新城市廣場方向離開，但警員沒有提供清晰指示，其後更有警員進入商場追打示威者。當時商場內的普通市民同樣遭殃，「示威者見到警察追趕過來，情緒很激動，因為封了路，示威者無路可走……（警察）對眼噴胡椒噴霧、無情地用警棍打下去，只是因為我們着黑色衣服」。

Peter說，包括前日在內的遊行，一直都是以和平方式表達意見，經過是次事件，他會繼續參與示威活動，並會走得更前，「因為警方濫用暴力」。

另兩名不願具名的示威者則批評，警方將示威人群趕至新城市廣場，但封鎖沙田港鐵站閘口並設多重防線，擾攘一輪才可入閘離開，其間有人不適要使用AED機（自動體外心臟除顫器）。

自稱警家屬：

當權者「想有人入浩園」

此外，自稱警察家屬的「李太」昨致網台D100節目《風波裏的茶杯》表示，警察隊員佐級協會促請警隊保障執勤人員安全，否則不應派警員到可能引致危險之處執勤的聲明是「求救信號」，她認為當權者「的確是想有人死」、「最想是有人入浩園」，以為民意會因此翻盤，但她不認同，呼籲警員保持初心，「不要變成屍骸被人踩着上位」。

（反修例風暴）