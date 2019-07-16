上水拉回跳橋青年 沙田護被圍毆警員 救完示威者救警 攝記：死傷不值得

警遭踢下扶手梯圍毆

朱凱廸衝前阻止不果

前晚新城市廣場的「戰場」上，有便衣警員單獨走下扶手電梯，被上層示威者踢跌至地上，20多人上前拳打腳踢，更有人以雨傘插向警員。朱凱廸當時試圖衝前阻止示威者施襲，但眾多示威者未有理會朱，一名攝影記者上前以身保護倒地警員，旁邊亦有數名市民上前拉開欲打警員的示威者，整個過程歷時約半分鐘。

警察公共關係科總警司謝振中昨於電台節目表示，該名警員在商場內看到同僚被襲擊，欲上前拯救，但被一眾示威者拉低，踢到頭部，臉頰面骨、鼻骨爆裂。

攝記：應該時候做應該的事

有份阻止示威者打人的攝影記者，被發現於上周六有份拉回跳橋避警方的示威者，他當晚一邊持攝影機，一邊伸手把示威者拉回橋面。這名攝記者不欲公開身分，謙說救人當刻只是「在應該的時候做應該做的事」。有人會認為記者不應介入新聞事件，但他認為警方和示威者都是人命，哪方有死傷都不值得。

社工：警與示威者都非常驚恐

立法會議員譚文豪前晚亦有到沙田新城市廣場，曾呼籲示威者不要向警擲物。他說不想有任何人傷亡，前晚主要希望警察能離開新城市廣場範圍，因在商場的示威者本已準備離開，認為警方走入商場激起示威者情緒。他續說，前晚主要留在沙田港鐵站附近，看到警方築起「木人巷」，只餘3個身位讓市民進入港鐵站離去，認為警方行動並無需要。

「陣地社工」陳虹秀前晚亦在商場協助調解，留意到不論示威者還是警方都非常驚恐，當人感到生命受威脅時，就會保護自己向前攻擊，形容昨日「警察、市民都失控」。她說前晚現場有意營造「困獸鬥」情况，希望提醒示威者和前線警員，不要被利用成為分化的棋子，令雙方仇視，要表達對濫權的不滿，應集中在指揮官、警務處長和特首身上。

明報記者

（反修例風暴）