林鄭見建制政黨 葉劉批網絡脫節

批新聞統籌不足 失論述話語權

葉太又稱，政府在「一國兩制」及港人價值觀的論述方面，喪失了話語權。該黨建議，政府擴大民政事務專員的職能，以主動統籌不同部門，如加快處理冷氣機滴水、噪音等地區民生問題。

自由黨黨魁鍾國斌表示，林太會上稱會重新檢視處理政策的程序，他則表示政府處理取消強積金對冲問題上，手法與修訂《逃犯條例》一樣「講了就去」。會上他促設立「資金池」，林太稱願研究。

鍾國斌指，國內外旅客因修例風波持續不選擇到訪香港，影響飲食、零售業。他稱，林太對該黨提出多項建議反應正面，包括：要求金管局呼籲銀行放寬對中小企借貸審批程序，幫助業界應付銀根短缺問題；林太又願意與中央商討，香港企業在內地縮減規模時，可以分期支付遣散費用。

會計界立法會議員梁繼昌表示，專業議政會否與林太會面尚未有定案，但他指出，過往多年與林太就《施政報告》會面，多是將書面建議再口頭覆述，認為現時並無需要見面，他們將會呈交書面建議。

（反修例風暴）