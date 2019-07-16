蔣麗芸倡停批遊行 民主派斥「斬腳趾避沙蟲」

【明報專訊】接連有遊行結束後爆發警民衝突，民建聯立法會議員蔣麗芸昨日去信警務處長盧偉聰，促請暫停向或會導致騷亂或影響公共安寧的集會遊行發出不反對通知書，即不批准活動，避免影響市民生活及引致傷亡。民主派批評建議「斬腳趾避沙蟲」，民陣批評試圖以打壓示威及表達自由，漠視政府無回應訴求的核心問題。
民陣批藉打壓示威處理問題
蔣麗芸說，近日集會遊行後有不同程度的警民衝突，上水及沙田遊行演變為嚴重衝突，促請盧偉聰根據公安條例及香港人權法例，對經評估後可能會導致騷亂或影響公共安寧及秩序的集會遊行，暫停發出不反對通知書。警方回覆指，尊重市民表達意見、言論及集會自由，並根據香港法律，公平、公正和不偏不倚處理公眾集會、遊行及示威。
民主派會議召集人毛孟靜批評建議「斬腳趾避沙蟲」，至於會否暫緩未來遊行，她說是本末倒置。
民陣召集人岑子杰質疑如何平衡基本法保障市民遊行示威權利，又稱不反對通知書制度本身已過度限制遊行示威權利。他批評建議試圖以打壓示威處理問題，但漠視政府未能解決施政問題、特首林鄭月娥拒回應訴求的核心問題。至於會否擔心7月21日周日晚金鐘立法會外添美道集會後有衝突，他重申民陣不希望有人受傷，「希望林鄭不要再將人民與警察放在衝突點，但自己置身事外」。
光復紅土申請人：不獲批將取消
未來兩周港島西、將軍澳、紅磡及土瓜灣擬發起遊行。協助本月27日「光復紅土」區遊行申請不反對通知書的土瓜灣南社區主任李軒朗認為，《基本法》保障市民集會及遊行權利，若警方拒批出不反對通知書，「等同撕毁基本法，那倒不如戒嚴？」他說若不獲發不反對通知書，會取消遊行，但強調會改用其他方式表達訴求。至於如何確保安全，他說會在宣傳工作強調遊行是和平與理性，屆時會有糾察。