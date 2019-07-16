蔣麗芸倡停批遊行 民主派斥「斬腳趾避沙蟲」

民陣批藉打壓示威處理問題

蔣麗芸說，近日集會遊行後有不同程度的警民衝突，上水及沙田遊行演變為嚴重衝突，促請盧偉聰根據公安條例及香港人權法例，對經評估後可能會導致騷亂或影響公共安寧及秩序的集會遊行，暫停發出不反對通知書。警方回覆指，尊重市民表達意見、言論及集會自由，並根據香港法律，公平、公正和不偏不倚處理公眾集會、遊行及示威。

民主派會議召集人毛孟靜批評建議「斬腳趾避沙蟲」，至於會否暫緩未來遊行，她說是本末倒置。

民陣召集人岑子杰質疑如何平衡基本法保障市民遊行示威權利，又稱不反對通知書制度本身已過度限制遊行示威權利。他批評建議試圖以打壓示威處理問題，但漠視政府未能解決施政問題、特首林鄭月娥拒回應訴求的核心問題。至於會否擔心7月21日周日晚金鐘立法會外添美道集會後有衝突，他重申民陣不希望有人受傷，「希望林鄭不要再將人民與警察放在衝突點，但自己置身事外」。

光復紅土申請人：不獲批將取消

未來兩周港島西、將軍澳、紅磡及土瓜灣擬發起遊行。協助本月27日「光復紅土」區遊行申請不反對通知書的土瓜灣南社區主任李軒朗認為，《基本法》保障市民集會及遊行權利，若警方拒批出不反對通知書，「等同撕毁基本法，那倒不如戒嚴？」他說若不獲發不反對通知書，會取消遊行，但強調會改用其他方式表達訴求。至於如何確保安全，他說會在宣傳工作強調遊行是和平與理性，屆時會有糾察。

（反修例風暴）