5大專生被捕 兩眾志成員撤退遭扭手腳踢

廖警署內遭威嚇 警作勢欲打

沙田衝突被捕者包括香港眾志常委廖偉濂、朱恩浩。香港眾志常委羅冠聰表示，二人前晚9時45分往新城市廣場撤退，當時身上無任何裝備，亦無向警方威脅使用武力，惟防暴警突然衝出，有警員不斷用警棍打向廖偉濂的背部、頭部，並將兩人推在地上。當時廖被推向石壆，隨後遭警腳踢，嘴角受傷；朱恩浩則被警方以「180度扭手」，初步評估應無斷手，詳細結果需待驗傷，羅批評警方使用了完全不必要的武力。

羅冠聰引述探訪廖偉濂的律師稱，廖在警署內受多番威嚇，有警員氣憤踢桌椅，並作勢欲打廖，其後被人制止。羅冠聰稱，對於警方行動、精神狀態感非常憂慮。

港大畢業生涉咬斷警手指

香港大學學生會刊物《學苑》昨報道，涉咬斷警員手指的男子為港大畢業生，被捕時曾被警員以手插眼。港大學生會署理會長黃程鋒確認，被捕者為港大應屆畢業生，學生會已派律師到場協助。根據本報記者的相片，當時男子坐在地上，雙手被警員壓住，警員手掌按着男子的臉，食指在男子眼睛位置。港大發言人表示，知道該畢業生目前已獲得律師提供法律意見，會了解是否需要協助。

本報向八大學生會查詢是否得悉有學生被捕，中大學生會稱據了解有3名學生被捕，已有律師協助。城大學生會稱，據他們了解有1人被捕。城大發言人表示，大學同仁及管理層非常關心，已即時了解，並積極與該名同學聯絡，希望提供適切的幫助。

（反修例風暴）