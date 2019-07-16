沙田衝突47人被捕 28人傷 警手掌按示威者臉被咬斷手指

根據醫管局數字，前日沙田衝突共有28人受傷，截至昨晚10時半，仍有6人住院，當中一人情况嚴重，其餘情况穩定。警方則表示，行動中有13名警員送院治療，5人仍留院。警方表示前日行動中共拘捕47人，包括29男18女，涉嫌非法集結、襲警、妨礙警務人員執行職務和藏有攻擊性武器等罪名。

被指插示威者眼 消息否認

行動中右手無名指首節被咬斷的警員，前晚被送往大埔那打素醫院包紮，其後轉送至威爾斯親王醫院做接駁手術，至昨日仍留醫該院骨科病房。現場消息透露，斷指警姓梁，為新界南總區重案組警長，早前調至機動部隊執行清場行動；梁加入警隊近26年，自6月9日反修例大遊行起參與相關行動，每日執勤逾12小時。

消息稱，事發時梁姓警長因目擊同袍遭毆打，故上前驅散及拘捕；一名男子手腳被梁及另一名警員按着，男子不斷掙扎，其後咬斷梁右手一節無名指，警方當場拘捕該名男子。據了解，被捕男子22歲，報稱剛從港大理學院畢業，他涉嫌襲警、傷人及未能出示有效身分證被捕，昨被扣留調查。消息又否認該警長曾經插眼，又稱說法是「歪理」。他表示，梁受傷後感不開心，但仍保持正面，受傷時仍協助同僚，預計須留院兩周觀察。

受傷警員中最高級為O記總警司黃維，他左肩脫骹受傷入院。另一名警員前晚清場期間遭人腳踢，導致臉部、鼻及眼骨有骨裂情况。據了解，該警員隸屬新界南警區刑事部，由於傷勢嚴重，月尾的婚期需要延遲。至於躺在地上被示威者襲擊，最終被電視台攝影師相救的新界南總區重案組警員，頭骨骨裂、視力受損。

消息指年輕醫護冷待警入院

另一名新界南總區重案組警員頸椎骨裂，身體部分地方麻痺。另有一名警員手指骨折，亦有警員在新城巿廣場被硬物擲中肚部，一度以為胃出血昏迷，其後回復清醒。現場消息指，有警員入院其間，有年輕醫護人員態度冷漠及漠不關心，「拎住支寶礦力係度揈」，但亦有高級醫護人員專程前往探望。

（反修例風暴）