指警獲搜查令 新城市交CCTV片

消息：職員帶警穿過商場到別處

有警員昨日進入商場保安控制室。新城市廣場服務處回覆本報查詢稱，昨午接獲警方通知已取得法庭搜查令，要求索取前天閉路電視片段，經徵詢法律意見後，將按要求提交所需片段。

新城市廣場前晚衝突前如常營業。有網片顯示，兩名商場職員當晚帶領一隊約30人的防暴警察穿過商場中庭。有消息稱，該兩名職員途經見到防暴警穿過中庭往附近另一商場，兩職員協助指引。

上月12日金鐘反修例集會，警方向示威者開槍釀成嚴重衝突，不少示威者走入太古廣場，當日商場未允許警方進入商場。

新地昨發聲明稱，新城市廣場有多個公共通道出入口，包括通往港鐵站及巴士總站等通道，必須按地契24小時向所有公眾開放。新地重申，事前不知悉警方進入商場內的行動，以及鐵路不停站的臨時安排。對事件引致有人受傷，亦令顧客、途人和商戶受影響，新地深表遺憾和難過。

新地：事前不知警方商場行動

港鐵東鐵線前晚一度「飛站」不停沙田，示威者一度未能離開。港鐵稱，因應當晚沙田站附近的公眾活動，車站大堂內聚集大量人群，為確保乘客安全，當晚10時05分安排東鐵線列車不停沙田站，其間共9班車不停站。據了解，港鐵決定「飛站」並非因應警方指示，而是因警察在閘外形成人鏈，各方亦在推撞，若讓乘客落車出沙田站大堂，恐構成安全問題。港鐵其後留意到有乘客欲離開沙田站，遂安排兩列分別往羅湖及紅磡的專車在沙田站接載乘客。

人權監察：進商場驅散無必要

人權監察副主席、律師莊耀洸認為，一般情况下，警方進入商場執法需獲佔用人或管理公司准許，除非是突發事件如持槍、持刀匪徒進入商場需制服等則作別論，但若只是驅散示威者，警方進入商場是無必要，亦影響商場其他市民的安危。

（反修例風暴）