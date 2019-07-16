婦孺困新城市 遭警棍打呼喝

稱已按指示離開 六旬母亦捱打

市民李小姐昨早致電商台節目稱，與家人前晚7時多在沙田新城市廣場吃飯，離開途中遇上一群人「自稱警察」，「看不到他們有戴委任證，也沒有任何警察證明文件，他們眼神好兇殘，不斷叫我們走走走，不要在此停留」。李說當時已表明是食飯行經商場，「警察」仍一直揮動警棍，「可能因我與母親穿深色衫，對我們特別呼喝，態度又差」。她與年過60的母親捱打數棍，背脊受傷，家人嚇得哭起來，覺得無助。

八旬婦不良於行 躲廁兩小時

她自言立場一直中立，認為社會兩面聲音都要聽，但前日事件令她覺得警察搞亂香港，「係咪個個full gear（全套裝備）就可以濫用武力打人？明明叫我走，我走緊，為什麼仲要打？難道我們似恐怖分子或會威脅到他們？」

另一市民、家住沙田第一城的麥先生稱，前晚與80多歲母親在新城市廣場吃晚飯，當時港鐵站已被封，母親亦行動不便，只好在女廁暫避兩小時。他認為目前問題由政府一手造成，「我好少參與（遊行），但7月21日一定上街」。

（反修例風暴）