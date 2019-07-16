泛民轟政府「製造」衝突

民主黨尹兆堅說，政治問題不可用武力解決，目前衝突不斷升級，警方及示威者均愈來愈憤怒，「林鄭玩緊火」。

議會陣線朱凱廸稱，現時形勢是每次有地區示威，警方便「製造危險場景」導致警民衝突，事後大肆宣傳，「不斷沉淪的螺旋，會令香港走向萬劫不復」；他強調事件是政治問題，林太作為特首有責任解決。

斥警頭盔反光 避責任

多名民主派議員斥警方戰術失當，令新城市廣場的市民、旅客受驚。議會陣線區諾軒質疑警隊高層戰術失誤，將港人、前線警員推向極度危險的情况，「林鄭不正視、龜縮，只會令仇怨繼續滋長，人民鬥人民，極其不可取」。他並斥責有警員在頭盔貼上反光塗層，外人看不到其樣貌，防暴警亦無展示委任證，萬一行為過火，市民或未能辨認其身分，形容是「無責任的執法體系」。

民主黨林卓廷稱，示威者及警方武力都有升級趨勢，令人擔心，呼籲警方或示威者都要將武力降溫，尤其警方掌握市民無法匹效的武力。他呼籲示威者勿與警方鬥武力級數，因只會令警方用更高級別的武力鎮壓，造成更多人命傷亡。

倡立會緊急開會 促政府答辯

立法會自7月1日被示威者闖入破壞後暫未能復會，教育界議員葉建源冀主席梁君彥、保安事務委員會考慮召開緊急會議，由街頭轉入議會內討論。

（反修例風暴）