林鄭譴責「暴徒」襲警 讚警克制 外媒報道中央拒請辭 外交部：捕風捉影

民主派立法會議員斥林鄭月娥政府如今猶如進入「無人駕駛狀態」，指林太任由警方製造警民衝突（見另稿）。

林鄭月娥繼上周二（9日）表示修例草案已「壽終正寢」，相隔6天後再度公開露面，昨回應沙田衝突事件，稱警員盡忠職守，表現「非常專業、克制」。她兩度以「暴徒」稱呼示威者，並稱他們之中有「別有用心」的人肆意對抗和襲擊執法人員，破壞法治精神，對所有使用暴力抗爭和傷害警隊的人予以強烈譴責，且會全面調查和追究到底。她回應記者提問時，有人在附近高喊「林鄭下台」，並以粗言穢語辱罵她。

被問到是否曾向中央提出請辭，林太沒正面回應，重申行政長官任期為5年，又說自己過往曾多次公開強調仍有承擔和熱誠繼續任內工作。外交部駐港特派員公署昨發聲明，指有個別西方媒體「捕風捉影、散布不實消息」，中央政府堅定支持林鄭月娥和特區政府依法施政。

拒獨立調查 不認為警情緒「宣泄」

林太拒絕成立獨立調查委員會，指上周二已就獨立調查委員等問題作綜合回應，亦不認為警員在執法時情緒不穩而作出「宣泄」行為，市民若認為警員有不恰當行為，可向監警會投訴。

陪同林太到醫院的保安局長李家超說，示威者攻擊警方的暴力程度「愈來愈嚴重，愈來愈有組織」，他們有物資、口號和手勢等，行動甚至「升級」至使用磚頭和鐵通。他稱前晚曾有10數名「暴徒」使用不同器具向跌倒的警員瘋狂施襲，認為一定不可以「合理化」和「正義化」暴力行為。

林鄭盧偉聰記招遭市民粗言辱罵

警務處長盧偉聰昨凌晨亦有到大埔那打素醫院探望受傷同僚，同以「暴徒」稱呼示威者，並形容他們的行為有如「失去常性」，不斷踢打警員，更咬斷警員手指，令人髮指，又稱警方在工作上的努力只換回多方責難，當警察有行動就被指「濫捕」，不行動又被指「裝彈弓、空城計」。盧見傳媒期間亦遭市民粗言辱罵。警方facebook專頁發放有關短片時，沒有將市民「爆粗」一段刪去。

財政司長陳茂波昨亦說向「別有用心的暴徒」予以強烈譴責。行會成員任志剛昨亦發聲明，「全力支持每位盡忠職守的警察」。

另外，39名建制派立法會議員昨聯署發表聲明並於立法會召開記者會，強烈譴責近日一連串衝擊行為，促請各界和平理性地處理問題。聯署聲明並不包括梁君彥、田北辰、何君堯及謝偉俊。田北辰則發表個人聲明，贊成成立有公信力的獨立調查委員會，查明事件真相，包括誰主導激進衝擊、政府和警方有否處理不善，認為對雙方都有好處。

明報記者

（反修例風暴）